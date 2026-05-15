Oláh Ibolya: Már jönnek a kommentek, hogy én leszek a következő Tóth Gabi. Jókat derülök ezen

Azt hitte, el kell költöznie Magyarországról, ha a Fidesz nyer a választásokon – mesélte Oláh Ibolya a HVG-nek.

Az énekesnő többek közt arról is mesélt a lapnak, milyen volt megélnie Magyar Péter beiktatása után az ünneplést a Kossuth téren, ahol négy év után ismét elénekelte a Magyarország című dalát – azt, amiről korábban azt nyilatkozta, hogy többé nem fogja. „Értelmet nyert ez a dal, mert megváltozott minden. Így már érdemes volt előadni. Tudod, én nem gondoltam volna, hogy valaha le lehet őket váltani. Felvásárolták egész Magyarországot, konkrétan maffiózók voltak.”

Nemet mondott a Fidesznek, így ellehetetlenítették

Az énekesnő elmondta, nehezen élte meg azt, hogy miután nemet mondott arra, hogy a Fidesz arca legyen, le volt tiltva, el volt lehetetlenítve, ráadásul úgy érzi, karaktergyilkosság áldozata lett. Azt állították, hogy nehéz eset, holott úgy gondolja, nála egyszerűbb ember nincs a világon.

Kaptam egy idegösszeomlást. Azért tűntem el. Ők tüntettek el.

Először el sem hitte, hogy megtörtént a rendszerváltás, főleg akkor, amikor a választás napján a minimális feldolgozottság első szakaszában még a Fidesz vezetett, azt hitte, el kell költöznie. „A barátaimmal elindultunk volna egy konvojban egy-egy bőröndnyi cuccal. És ezt nagyon sokan gondolták így; szerintem itt alig maradtak volna.”

Nem tartja magát tiszásnak

Annak ellenére, hogy a beiktatáson énekelt, nem tartja magát tiszásnak. „Én Magyar Péterékhez sem fogok odaállni attól, hogy ezen a különleges alkalmon elénekeltem ezt a dalt.”

Engem nagyon érdekel a politika, de nem vagyok influencer, csak a háttérből figyelem a dolgokat, és csak akkor szólalok meg, amikor kell. De akkor annak súlya van. Számomra nincs se jobboldal, se baloldal, én azért harcoltam, hogy ez a rendszer takarodjon a picsába. (…) Persze már jönnek a kommentek, hogy én leszek a következő Tóth Gabi. Jókat derülök ezen.

A kampányban is azért mozgosított, mert úgy látta, összefogott a társadalom, és civilként is kötelességének érezte, hogy beálljon. „Orbán Viktornak már rég elmentek otthonról, egy szociopata, aki minket büntetett a gyerekkori sérelmeiért. De nagyon köszönöm például Lázár Jánosnak is, hogy ilyen sokat tett a kormányváltásért” – mondta el a lapnak utalva Lázár vécépucolós megjegyzésére. Ezzel kapcsolatban elmondta, bicskanyitogató volt, hogy a fideszes cigányok ezek után is odaálltak Orbán mellé.

Szintén ezzel a jelzővel illette azt is, ahogy a volt kormány a gyermekotthonok körüli visszaéléseket kezelte, amelyről szerinte a NER azt hitte, megúszhatja (Oláh maga is gyermekotthonokban nőtt fel – a szerk.)

Akkor sem volt jó a helyzet, de ennél egy picivel jobb volt. És annak a picinek nagyon nagy súlya van. Olyat, ami most van, még életemben nem láttam, és nem is gondoltam, hogy ez megtörténhet. Felháborító, hogy miután a Fidesz az előző alkalommal elvesztette a választást, fegyelmi vizsgálat indult Juhász Péter Pál (a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója) ellen, és el is távolították, de amikor 2010-ben nyert a Fidesz, Juhász érdekes módon újra bekerült a rendszerbe. És onnantól fogva folyamatosan jelezték a szakemberek, hogy baj van, mert a gyerekek elmondták, mi történt velük. De valahogy eltűntek a nevelők. És ebben a rendőrségnek is nagyon nagy szerepe volt.

Az énekesnő nemrég a Telexnek is adott interjút, amelyben a Mi Hazánk kivonulásáról is véleményt mondott – a frakció a parlament alakuló ülésén kivonult, amikor a többségében roma származású kisgyerekből álló sükösdi tamburás zenekar eljátszotta a cigány himnuszt és a Tavaszi szelet.