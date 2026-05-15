220 millió forintot lophatott Johnny Depp hitelkártyájával egy angyalföldi csaló

Elkaptak Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint százmilliós nagyságrendben károsította meg Johnny Deppet, sorozatos hitelkártyacsalások során – tudta meg a Blikk.

Magyarországra vezettek a szálak

Kész-Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője a lapnak elmondta, hogy az ügy akkor kezdődött, amikor 2026 elején egy amerikai pénzintézet feljelentést tett az FBI magyar kirendeltségén keresztül, miután észlelték, hogy az egyik kiemelt ügyfelük számlájáról illetéktelenek emeltek le különböző összegeket, és a szálak Magyarországra vezettek.

A bank adataiból az derült ki, hogy majdnem két éven át, 2024 januárja és 2025 decembere között történtek ezek az illetéktelen pénzmozgások, 308 esetben 721.415 dollárt (azaz több mint 220 millió forintot) költött különféle weboldalakon, amelyekhez fedezetként a hitelkártya adatait adta meg. A Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói a vásárlásokhoz használt IP-címek és e-mailek alapján megállapították, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. Így jutottak el egy magyar telefonszámhoz, azon keresztül egy angyalföldi albérletbe, ahol a Gömb utcában, május 6-án el is fogtak egy 27 éves, jordániai származású férfit. A lakásban megtalálták és lefoglalták a bűntényhez használt elektronikai eszközöket, emellett kábítószergyanús maradványokat is találtak. A lap információi szerint egy American Express hitelkártyáról van szó, amely Depp nevén volt, azt a nyomozás fogja tisztázni, hogy hogyan jutott hozzá a gyanúsított. A férfi egyelőre tagadja bűnösségét.

Depp sokat tartózkodott Budapesten

Depp az utóbbi években többször is járt Magyarországon: itt forgatta a Modi című francia filmet. 2023-ban betörtek az egyik szereplőtársa, Antonia Desplat francia színésznő VI. kerületi otthonába, és ötmillió forintnyi értéket loptak el. Deppet akkor egy XVI. kerületi villában szállásolták el.