A csapból is ez a dal fog folyni nyáron

Dai Dai címmel megjelent az idei focivébé hivatalos himnusza, amelyet Shakira és Burna Boy közösen jegyez.

Shakira már rutinosnak számít focis himnuszéneklés terén: 2010-ben ő énekelte a Waka Wakát, 2014-ben a La La La című vébéhimnuszt. A nigériai Burna Boynak ez az első ilyen jellegű dala. A FIFA szerint a Dai Dai a futball és a kultúra egységét ünnepli.

Az idei focivébét június 11. és július 19. között rendezi az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen. A megnyitón Shakira és Burna Boy mellett fellép Madonna és a BTS is.