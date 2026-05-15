Kultúra foci vb 2026

A csapból is ez a dal fog folyni nyáron

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
admin Polák Zsóka
2026. 05. 15. 11:54
Shakira a téma specialistájának számít, ez a harmadik vébéhimnusza.

Dai Dai címmel megjelent az idei focivébé hivatalos himnusza, amelyet Shakira és Burna Boy közösen jegyez.

Shakira már rutinosnak számít focis himnuszéneklés terén: 2010-ben ő énekelte a Waka Wakát, 2014-ben a La La La című vébéhimnuszt. A nigériai Burna Boynak ez az első ilyen jellegű dala. A FIFA szerint a Dai Dai a futball és a kultúra egységét ünnepli.

Az idei focivébét június 11. és július 19. között rendezi az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen. A megnyitón Shakira és Burna Boy mellett fellép Madonna és a BTS is.

