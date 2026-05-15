FBSZ: Életben maradhatnak a kis benzinkutak a felszabadított készleteknek köszönhetően

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 15. 12:09
A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék-készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, hogy az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak.

Az elnök hangsúlyozta, hogy ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett rá, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük, ami „nyilvánvalóan lehetetlen”. Gépész László rámutatott, hogy amíg ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszert találjanak ki és vezessenek be.

A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás.

Egy nappal korábban gazdasági szakemberek nyílt levelet küldtek Kapitány Istvánnak, amelyben a védett üzemanyagárak megszüntetését szorgalmazzák. Egyebek mellett azt írták: elengedhetetlennek tartják a lakosság tájékoztatását arról, hogy a jelenlegi üzemanyagárak további fenntartása belátható időn belül az eddigieknél is sokkal súlyosabb gazdasági problémákhoz vezethet. Ezért szükséges a védett üzemanyagárak mielőbbi kivezetése és az üzemanyagok jövedéki adójának megemelése legalább a védett ár bevezetése előtti szintre, ezzel egyidejűleg pedig bizonyos mértékű szociális kompenzáció a lakosság széles rétegei számára. Kifejtették, hogy a védett ár éppen akkor ösztönöz a benzin és a gázolaj fogyasztásának növelésére, amikor azt csökkenteni kellene. Ugyanis nem szabad azt az illúziót táplálnunk, hogy az iráni háború hatása az energiaárakra csak rövid, átmeneti jelenség – amint azt az Európai Bizottság is megállapította – figyelmeztettek.

