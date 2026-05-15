21 Kutatóközpont: Háromszor annyian szavaznának most a Tiszára, mint a Fideszre

A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Pártra 69, a Fideszre 23 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között. A sose látott különbség jócskán túlmutat a választás után megszokott győzteshez húzás jelenségén.

A 21 Kutatóközpont közösségi finanszírozású kutatása szerint a Tisza Párt jelentősen erősödött a kétharmados parlamenti többséget hozó országgyűlési választás óta: 56 százalék helyett már 69 voksolna rá azok között, akik tudtak pártot választani. A Fidesz ugyanannyival gyengült, mint amennyivel a Tisza gyarapodott: 13 százalékponttal, 36 helyett így 23 százalékon áll.

Az olló még nagyobbra nyílik, ha azokat vesszük alapul, akik biztosan elmennének most vasárnap szavazni: az ő körükben 71-21-re vezet a Tisza. A teljes népességen belül pedig 60-20 az arány, miközben 13 százalék nem tud most pártot választani.

Választások után nem ritka az, hogy a vesztes népszerűsége tovább csökken, de ennek a mértéke most jóval nagyobb, mint amit korábban tapasztaltunk. Az sem volt a választás után közvetlenül magától értetődő, hogy a Fidesz zsugorodásából a Mi Hazánk – egyelőre – keveset tud profitálni: Toroczkai Lászlóék pártja ugyanolyan szinten áll a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében, mint ahogyan április 12-én szerepeltek. A Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció támogatottsága is változatlanul 1-1 százalékon áll.