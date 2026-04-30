Baán László is lemondott az NKA-ban, azt állítja, félretájékoztatták

Ivándi Szabó Balázs
2026. 04. 30. 17:16
Baán László is lemondott az Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról a kirobbant a pénzosztási botrány miatt. Az Index birtokába jutott levél szerint a Szépművészeti Múzeum főigazgatója Hankó Balázs leköszönő kulturális és innovációs miniszterek azt írja: számos, nem egyszer kiemelt összegű támogatás nem feleltethető meg az NKA alapvető céljainak és szellemiségének.

Baán leveléből kiderül, hogy az NKA bizottsága nem kapott meg minden információt a kiemelt programokkal foglalkozó kollégium döntéseiről. A bizottság a múlt csütörtöki, április 23-i ülésén áttekintette az NKA pályázatait elbíráló szakmai kollégiumok 2025. évi munkájáról szóló beszámolókat és meghallgatta a kollégiumok képviselőinek kapcsolódó értékelését is.

Valamennyi kollégium képviseltette magát az ülésen, kivéve a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK), amely szöveges éves beszámolójában mindössze két programcsoportot, a Jókai-emlékévhez, illetve a Márai-évfordulóhoz kapcsolódó programokat emelte ki. Azt ülést követően megjelent sajtóértesülésekből világossá vált, hogy a kollégium beszámolója messze nem fedte le a KKPIK támogatási döntéseinek széleskörű spektrumát, így az súlyosan hiányos s éppen ezért megtévesztő képet adott a Bizottság számára a KKPIK éves munkájáról

– írta Baán.

A Szépművészeti vezetője szerint már egy héttel ezelőtt indítványozta, hogy a bizottság azonnali hatállyal vonja vissza a kollégium beszámolójának elfogadását. A NKA vezetése azonban azóta sem lépett az ügyben.

Időközben az NKA honlapjára is kikerült a KKPIK által megítélt támogatások felsorolása, melyek közül számos, nemegyszer kiemelt összegű támogatás nem feleltethető meg az NKA alapvető céljainak és szellemiségének – írta Baán hozzátéve:

Noha a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma valamennyi döntését az NKA Bizottságától teljesen függetlenül hozta meg, s azokról a Bizottság tájékoztatást sem kapott, az így kialakult helyzetben nem tudom felelősséggel tovább vállalni a bizottsági munkát, így annak tagságáról – ahogy azt már Alelnök úrnak megküldött indítványomban is előre jeleztem – mai hatállyal lemondok.

