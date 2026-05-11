Hankó Balázs sietős léptekkel, kamerák előtt játszotta el, hogy nem érti a 17 milliárdnyi botránypénzre vonatkozó kérdést

Két perc alatt, egyetlen lényegi kérdésre sem válaszolt Hankó Balázs az RTL Klubnak a parlamentben. A csatorna a 17 milliárd forintnyi NKA-pénzosztásról kérdezte a volt minisztert, de Hankó mintha meg se hallotta volna a kérdéseket.

Ezeket például:

Kapott valakitől utasítást, hogy az NKA-s 17 milliárdot kiknek kell odaadni?

Az Ön képviselői szerepe nem lesz tehertétel a Fidesz számára?

A saját ötlete volt, hogy kinek osztják ki ezeket a pénzeket, vagy valaki utasított kapott rá?

Ez a 17 milliárd forint mi alapján került a Fidesz holdudvarához?

Miért nem válaszol ezekre a kérdésekre?

Hankó Balázs egyetlen idézhető mondata ez volt:

Ahogy említettem eddig is, nyilatkoztam a témában. Az átadás-átvételi dokumentáció része lesz.

Hetek óta tart a fideszes Hankó Balázs által miniszterként felügyelt Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzosztása körüli botrány, amelynek több részletével mi is foglalkoztunk.