Hankó Balázs sietős léptekkel, kamerák előtt játszotta el, hogy nem érti a 17 milliárdnyi botránypénzre vonatkozó kérdést

Két perc alatt, egyetlen lényegi kérdésre sem válaszolt Hankó Balázs az RTL Klubnak a parlamentben. A csatorna a 17 milliárd forintnyi NKA-pénzosztásról kérdezte a volt minisztert, de Hankó mintha meg se hallotta volna a kérdéseket.
Ezeket például:
- Kapott valakitől utasítást, hogy az NKA-s 17 milliárdot kiknek kell odaadni?
- Az Ön képviselői szerepe nem lesz tehertétel a Fidesz számára?
- A saját ötlete volt, hogy kinek osztják ki ezeket a pénzeket, vagy valaki utasított kapott rá?
- Ez a 17 milliárd forint mi alapján került a Fidesz holdudvarához?
- Miért nem válaszol ezekre a kérdésekre?
Hankó Balázs egyetlen idézhető mondata ez volt:
Ahogy említettem eddig is, nyilatkoztam a témában. Az átadás-átvételi dokumentáció része lesz.
Hetek óta tart a fideszes Hankó Balázs által miniszterként felügyelt Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzosztása körüli botrány, amelynek több részletével mi is foglalkoztunk.
