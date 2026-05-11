hankó balázsnkabotránykérdés
Belföld

Hankó Balázs sietős léptekkel, kamerák előtt játszotta el, hogy nem érti a 17 milliárdnyi botránypénzre vonatkozó kérdést

Tusványos Fesztivál 2024. július 26-án Tusnádfürdőn, Romániában., Fotó: Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 05. 11. 16:48
Tusványos Fesztivál 2024. július 26-án Tusnádfürdőn, Romániában., Fotó: Mohos Márton / 24.hu

Két perc alatt, egyetlen lényegi kérdésre sem válaszolt Hankó Balázs az RTL Klubnak a parlamentben. A csatorna a 17 milliárd forintnyi NKA-pénzosztásról kérdezte a volt minisztert, de Hankó mintha meg se hallotta volna a kérdéseket.

Ezeket például:

  • Kapott valakitől utasítást, hogy az NKA-s 17 milliárdot kiknek kell odaadni?
  • Az Ön képviselői szerepe nem lesz tehertétel a Fidesz számára?
  • A saját ötlete volt, hogy kinek osztják ki ezeket a pénzeket, vagy valaki utasított kapott rá?
  • Ez a 17 milliárd forint mi alapján került a Fidesz holdudvarához?
  • Miért nem válaszol ezekre a kérdésekre?  

Hankó Balázs egyetlen idézhető mondata ez volt:

Ahogy említettem eddig is, nyilatkoztam a témában. Az átadás-átvételi dokumentáció része lesz.

Hetek óta tart a fideszes Hankó Balázs által miniszterként felügyelt Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzosztása körüli botrány, amelynek több részletével mi is foglalkoztunk.

Kapcsolódó
Hankóék botránypénze: 160 millió jutott olyan szervezeteknek, amelyeknek a tagjai ukrán zászlóval kampányoltak Orbánéknak
Nógrád megye mindkét választókerületében olyan szervezetek jutottak jelentős pénzekhez az NKA-keretből, melyek egyértelműen a Fideszhez köthetők.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szondi Vanda kormányszóvivő: Elkeserítő látni, olvasni, hallgatni, hová süllyedt a közbeszéd
Magyar Péter: Augusztus 20-án egy ismétlés?
„Ha itt lesz a rendőr, meg is baszlak” – vádat emeltek a budapesti vállakozó ellen, aki szétrúgta a Tisza-standot
Egy lakó szerint Lázár János ki akarja szorítani őt az V. kerületi lakásából, százezres közös költséget és 12 milliós célbefizetést írtak elő neki
Lannert Judit a bizottsági meghallgatáson: Rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik