Elcsalt és megerőszakolt egy kislányt a féltestvére

Elcsalta és megerőszakolta a féltestvérét egy borsodi fiatal. A Miskolci Járásbíróság elrendelte a szexuális erőszak bűntettével gyanúsított fiatalkorú letartóztatását.

A Miskolci Törvényszék közleménye szerint Miskolc melletti kistelepülésen élő fiatal rendszeresen fogdosta az otthonukban és annak udvarán a féltestvérét, majd elcsalta, és egy lakatlan portán meg is erőszakolta.

Letartóztatás

A kislány a többszöri bántalmazás miatti félelméből adódóan nem mert ellenkezni. A bíróság közlése szerint a gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – tizennyolcadik életévét be nem töltött, hozzátartozó sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettének megállapítására alkalmas.

A járásbíróság a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését a bűncselekmény különös tárgyi súlya mellett a szökés, elrejtőzés veszélyével, valamint a tanúk befolyásolása és lehetséges megfélemlítése révén a bizonyítás veszélyeztetésével indokolta. Az elkövető letartóztatását javítóintézetben kell végrehajtani. A végzés nem jogerős.

Egy 29 éves férfi a kerekesszékbe kényszerülő 12 éves húgát erőszakolta meg egy temető melletti bozótosban.