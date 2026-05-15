Lekerül az RTL képernyőjéről Szabados Ági, ő maga jelentette be, mikor

Épp egy éve, hogy a Fókusz műsorvezetője lettem, 3 év Reggeli és majdnem 9 év RTL Híradó után. A televíziós karrierem egy időre szüneteltetem a kisbabánk érkezése miatt. Sokan kérdezitek, ezért szenteltem ennek egy posztot: május végéig találkozhattok velem a képernyőn. Nagyon szép keretes szerkezet lesz, ugyanis 14 éve (uramatyám) vidékiként a nagyvárosba kerülve sporttal kezdtem (SportKlub riporter + sporthíradó) és most sporttal zárom, hiszen a BL-döntő, május 30-án lesz az utolsó bevetésem

– adott hírt arról Szabados Ági a közösségi oldalán, hogy meddig láthatják még a nézők az RTL képernyőjén.

Babát vár

Szabados Ági nemrég jelentette be, hogy terhes, a babavárásról pedig a Fókuszban mesélt bővebben.

Nagyon jól vagyok, meg nagyon jól vagyunk, hál’ istennek. Iszonyú nagy mázli, hogy semmilyen tünetem nincs. Egy picit azért fáradtabb vagyok, úgyhogy a késő esti dolgokat már nehezen viselem, de semmi rosszullét, semmi hányinger nem volt, ami rengeteg nőtársamnak van, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szuper volt ez az elmúlt időszak

– árulta el az RTL műsorvezetője, hozzátéve: férjével január végén könnyebbültek meg, amikor meglettek a genetikai vizsgálatok eredményei. Mint mondta, abban bízik, ugyanilyen „eseménytelenül” zajlik a várandóssága hátralévő része is.

Kiderült, hogy kisfiút vagy kislányt vár

Látványos nembejelentő buli helyett Szabados és férje kettesben tudták meg születendő gyerekük nemét.

Furcsa, merthogy nagyon kislányt éreztem, és amikor arra az ultrahangra mentünk, ahol a neme kiderült, akkor feküdtem a vizsgálóban, és jött egy nagyon erős intuícióm, hogy szerintem kisfiú. Nem tudom megmagyarázni, most is kiráz a hideg. Azt éreztem, hogy fiú, és nagyon boldog lennék nyilván bármelyiknek. Megvolt a lánynevünk, az az egy, amit sajnálok, hogy el kellett engednünk, mert akkor beigazolódott, hogy kisfiú, szóval kisfiunk lesz

– mondta el a műsorvezető, akinek az volt a legfontosabb, gyereke egészséges legyen. Júliusra várja a babát.