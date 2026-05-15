szabados ági
Élet-Stílus

Lekerül az RTL képernyőjéről Szabados Ági, ő maga jelentette be, mikor

RTL
admin Besenyei Balázs
2026. 05. 15. 06:48
RTL

Épp egy éve, hogy a Fókusz műsorvezetője lettem, 3 év Reggeli és majdnem 9 év RTL Híradó után. A televíziós karrierem egy időre szüneteltetem a kisbabánk érkezése miatt. Sokan kérdezitek, ezért szenteltem ennek egy posztot: május végéig találkozhattok velem a képernyőn. Nagyon szép keretes szerkezet lesz, ugyanis 14 éve (uramatyám) vidékiként a nagyvárosba kerülve sporttal kezdtem (SportKlub riporter + sporthíradó) és most sporttal zárom, hiszen a BL-döntő, május 30-án lesz az utolsó bevetésem

– adott hírt arról Szabados Ági a közösségi oldalán, hogy meddig láthatják még a nézők az RTL képernyőjén.

Babát vár

Szabados Ági nemrég jelentette be, hogy terhes, a babavárásról pedig a Fókuszban mesélt bővebben.

Nagyon jól vagyok, meg nagyon jól vagyunk, hál’ istennek. Iszonyú nagy mázli, hogy semmilyen tünetem nincs. Egy picit azért fáradtabb vagyok, úgyhogy a késő esti dolgokat már nehezen viselem, de semmi rosszullét, semmi hányinger nem volt, ami rengeteg nőtársamnak van, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szuper volt ez az elmúlt időszak

– árulta el az RTL műsorvezetője, hozzátéve: férjével január végén könnyebbültek meg, amikor meglettek a genetikai vizsgálatok eredményei. Mint mondta, abban bízik, ugyanilyen „eseménytelenül” zajlik a várandóssága hátralévő része is.

Kiderült, hogy kisfiút vagy kislányt vár

Látványos nembejelentő buli helyett Szabados és férje kettesben tudták meg születendő gyerekük nemét.

Furcsa, merthogy nagyon kislányt éreztem, és amikor arra az ultrahangra mentünk, ahol a neme kiderült, akkor feküdtem a vizsgálóban, és jött egy nagyon erős intuícióm, hogy szerintem kisfiú. Nem tudom megmagyarázni, most is kiráz a hideg. Azt éreztem, hogy fiú, és nagyon boldog lennék nyilván bármelyiknek. Megvolt a lánynevünk, az az egy, amit sajnálok, hogy el kellett engednünk, mert akkor beigazolódott, hogy kisfiú, szóval kisfiunk lesz

– mondta el a műsorvezető, akinek az volt a legfontosabb, gyereke egészséges legyen. Júliusra várja a babát.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Szabados Ági (@szabadosagi) által megosztott bejegyzés

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A tiszás népünnepély arca lett – most elmondta, miért örül a hirtelen népszerűségnek a Mi vagyunk a Grundot fordító jelnyelvi tolmács
Változások jönnek a SZÉP-kártyáknál a veszélyhelyzet megszűnése miatt
Veszélybe kerülhet a NER-cégek fizetőképessége, megszólalt az MBH Bank a kockázatokról
„Az eddigi legalantasabb támadás nem is a politikai ellentáborból, hanem a hátam mögül érkezett” – Lázár János is leltárt készített, és üzent Ferencz Orsolyának
Feszültség az ELTE-n: tetemre hívták Mráz Ágostont a választás után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik