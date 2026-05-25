balesethatvanpilis
Belföld

Baleset miatt áll a 4-esen a forgalom

admin Farkas György
2026. 05. 25. 11:51
Pilisnél két kocsi rohant egymásba.

A 4-es főút 47-es kilométerenél történt a baleset. Az ütközés után az egyik autó árokba hajtott, felborult. A két járműben négyen utaztak, egyiküket a monori hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki.

A katasztrófavédelem szerint a helyszínre mentőhelikopter érkezett, a főút pilisi szakaszát teljes szélességében lezárták.

Felborult egy autó Hatvanban is. A 32-es főút Csányi úti körforgalmában történt a baleset. A kocsi megpördült és felborult, a két utas ki tudott szállni, de mentő érkezett hozzájuk is.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lázár János lemondott, nem lesz tovább a teniszszövetség elnöke
Rubint Réka fotókkal szemléltette, mennyit változott az elmúlt 4 hónapban
Scherer Péter a Kincsvadászokban: óriási licitháború után kelt el a néhai színész tárgya
Turi Ferenc: Két éve majdnem összeomlott a magyar légi forgalmi irányítás
Lázár Jánost 2020 júliusában választották meg a teniszszövetség elnökének.
Lázár János lemondott, nem lesz tovább a teniszszövetség elnöke
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik