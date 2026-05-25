Baleset miatt áll a 4-esen a forgalom

A 4-es főút 47-es kilométerenél történt a baleset. Az ütközés után az egyik autó árokba hajtott, felborult. A két járműben négyen utaztak, egyiküket a monori hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki.

A katasztrófavédelem szerint a helyszínre mentőhelikopter érkezett, a főút pilisi szakaszát teljes szélességében lezárták.

Felborult egy autó Hatvanban is. A 32-es főút Csányi úti körforgalmában történt a baleset. A kocsi megpördült és felborult, a két utas ki tudott szállni, de mentő érkezett hozzájuk is.