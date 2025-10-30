Videón, ahogy Hilarion metropolita az orosz FSZB központjában lövöldözik

Panyi Szabolcs újságíró tett közzé egy videót csütörtök délután a Facebook-oldalán arról, ahogy Hilarion metropolita egy FSZB-lőtéren lőfegyvert használ, azaz pisztollyal lő egy célpontra.

A Kirill pátriárka jobbkezének nevezett Hilarion a 2022 júniusi budapesti kinevezéséig volokalamszki metropolita és a külső egyházi kapcsolatok osztályának elnöke volt az orosz ortodox egyháznál. Tavaly júliusban aztán kiderült, hogy a Semjén által is kitüntetett Hilarion egy 820 millió forintos Budapest környéki ingatlanban lakik, illetve, hogy Magyarországra kerülése után nem sokkal magyar állampolgárságot is kapott. Hilarion egykori asszisztense szexuális zaklatással vádolta a metropolitát, akit ezután lefokoztak és a csehországi Karlovy Varyba helyeztek át szolgálatra.

A Panyi Szabolcs, valamint a cseh Deník N újságírója, Lukáš Prchal által megkérdezett szakértők a fegyvert egy szabványos Makarov MP-443 „Grach” pisztolyként azonosították – ezt az FSZB és az orosz hadsereg is használja szolgálati fegyverként –, a céltáblát pedig egy N4-es, orosz katonai típusúként.

Emellett az újságírók forrásai megerősítették azt is, hogy a felvétel az FSZB moszkvai főhadiszállásán, a Lubljanka téren készült – itt működött korábban a KGB központja is.

A videót átadó forrás szerint Hilarion dicsekedett is lövészeti tudásával, amelyet állítólag egy magas rangú FSZB-tábornok barátja is dicsért neki – bár a felvételen látható ügyetlen pisztolyfogása alapján talán jobban járna, ha a prédikálásnál maradna

– fogalmazott a posztban Panyi Szabolcs, majd hozzátette: „Ugyanez a forrás azt is állította, hogy Hilarion több üzleti vállalkozásban is együttműködött ezzel a moszkvai régióban szolgáló tábornokkal, ami magyarázatot adhat arra, mit keresett a lőtéren. A felvétel önmagában nem bizonyítja, hogy Hilarion az FSZB tisztje vagy ügynöke lenne – mint felettese, Kirill pátriárka –, de az biztos, hogy nem éppen a „béke emberének” benyomását kelti.”

Semjén Zsoltot egyébként a DK-s Arató Gergely kérdezte a minap többek közt arról, hogy valóban csak a kitüntetést adta át Hillarion metropolitának, vagy rendszeresen találkozott vele személyesen is, miután a miniszter korábban azt állította, Hilarion metropolitának csupán a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adta át, amely egy hivatalos elismerés volt a keresztény közösségek támogatásáért és diplomáciai tevékenységéért.

Ugyanakkor a nyilvánosságra került információk szerint mégsem egyszeri alkalommal találkozott vele, hanem havonta rendszeresen egyeztettek jelentős politikai és egyházi ügyekről.

Semjén Zsolt az ellenzéki képviselő kérdéseire nem válaszolt, de jelezte: egyetlen egyházi személynek sem viszonyul sehogy a magánéletéhez; természetesen, amennyiben — bárkivel jogilag, ténybelileg megalapozott vonatkozások merülnek fel, ahhoz ő és munkatársai úgy viszonyulnak, ahogy az a magyar állam szolgálatában állóktól elvárható.

A Hilarionról készült videót itt tekinthetik meg: