VSquare: megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon Hilarion metropolita, mégis megkapta a magyar állampolgárságot

A magyar elhárítás már korábban figyelmeztette a kormányt, hogy az orosz ortodox egyház egyik magas rangú vezetője, Hilarion metropolita kapcsolatban állhat az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) – értesült a VSquare.

Hilarion korábban a BBC-nek tagadta, hogy valaha az orosz hírszerzés szolgálatában állt volna, de a közép-európai titkosszolgálatok azonban ezt másként látják. Egy magyar kormányzati forrás szerint a budapesti szolgálatok már Hilarion magyarországi tartózkodása alatt rendelkeztek olyan információkkal arról, hogy kapcsolatban áll az FSZB-vel. A kérdés mindössze az volt, hogy hivatásos tisztként vagy titkos együttműködőként tevékenykedett.

A VSquare-nek ugyanez a forrás azt is elmondta, hogy

a nemzetbiztonsági átvilágításokat végző Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) eredetileg nem javasolta Hilarion megkapja az állampolgárságot 2022-ben, éppen az FSZB-hez köthető kapcsolatai miatt. A figyelmeztetést azonban a kormány figyelmen kívül hagyta, sőt Hilarion a magyar állampolgárságát gyorsított eljárásban kapta meg, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes közbenjárásával. Röviddel ezután Hilarion édesanyja is megkapta az állampolgárságot, családegyesítés címén.

Az oknyomozó portál magyar és cseh forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Hilarion lehetséges kockázatairól nem csak a magyar elhárítás, de a közép-európai partnerügynökségek is értesültek.

Korábban a VSquare a cseh Deník N hírportállal közösen olyan videót is közzétett, amelyen Hilarion fegyverrel lövöldözik a moszkvai Lubjanka téren található FSZB-székház alagsorában kialakított lőtéren.

A mai kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt állította, hogy Hilarion átment a nemzetbiztonsági átvilágításon.

A metropolitát egykori asszisztense szexuális zaklatással vádolta meg.