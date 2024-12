Eltávolították a magyarországi orosz ortodox egyház szexuális zalkatással vádolt vezetőjét

Az Orosz Ortodox Egyház vezetése eltávolította Hilarion Alfejev metropolitát, a budapesti és magyarországi egyházmegye éléről, és a csehországi Karlovy Varyba helyezik át, ahol a Szent Péter és Pál templomban fog szolgálni. A budapesti és magyarországi egyházmegye élére új vezetőket neveznek ki, írja a Novaja Gazeta alapján a Telex.

Hilarion korábbai a moszkvai egyház második embere volt, az orosz ortodox egyház külügyminisztereként működött, Kirill pátriárka utódjaként emlegették. Innen helyezték nem sokkal a 2022-es háború előtt Magyarországra, ahol három hónapon belül állampolgárságot és útlevelet kapott. A magyar kormány nem adott magyarázatot arra, miért.

Idén júliusban aztán kiderült, hogy Hilarion egy 820 millió forintos Budapest környéki ingatlanon lakik, illetve, hogy Magyarországra kerülése után nem sokkal magyar állampolgárságot kapott. Hilarion egykori asszisztense, George Szuzuki emellett szexuális zaklatással is megvádolta a metropolitát.

A HVG később azt írta, hogy a fejlemények eljutottak Kirill pátriárkához is, aki a leírások szerint tombolni kezdett, amikor meghallotta, mik hangzottak el. A lap szerint Kirill dühét magyarázza, hogy nemcsak a Szuzuki-ügyből kirobbant botránnyal kellett szembesülnie, hanem azzal is, hogy őt magát is nevesítik a hangfelvételeken. Emiatt felfüggesztette Hilariont.