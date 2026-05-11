„Élvezi az amerikai szabadságot” a Budapestről elmenekült volt lengyel igazságügyi miniszter

Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter a TV Republika lengyel tévének megerősítette, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba utazott, írja a Telex.

Ziobro körözés alatt áll Lengyelországban, januárban az Orbán-kormánytól kapott feleségével együtt menedékjogot Magyarországon.

A politikus közölte, hogy szombaton, azaz az új magyar kormány alakításának napján érkezett az Egyesült Államokba. Azt állította, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, kész eléjük állni, ha a varsói kormány kiadatását kéri. Az ellene felhozott vádakat koholtnak és politikai jellegűnek nevezte.

Ziobro szándéka, hogy Amerikában marad és „élvezi az amerikai szabadságot”, mondta. Azt is megerősítette, hogy a magyar kormány által biztosított menedékjoghoz járó okmánnyal utazott Amerikába.

A cikk szerint Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész vasárnap délután az X-en bejelentette: amerikai és magyar partnerekhez fordul azzal a kérdéssel,

mely jogi alap tette lehetővé, hogy Zbigniew Ziobro érvényes okmányok híján elhagyja Magyarország területét és beutazzon az Egyesült Államokba.

Varsó a héten kérni fogja az exminiszter kiadatását.