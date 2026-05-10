Amerikába menekült Budapestről a menedékjogot kapott lengyel igazságügyi miniszter

Amerikában fotózták le Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi minisztert, aki egészen eddig Budapesten él. Ziobro menedékjogot kapott Budapesten az Orbán-kormánytól, ami példátlan volt korábban Európában.

Zbigniew Ziobrót – az előző lengyel kormány által alapított Igazságosság Alapnál felmerült állítólagos visszaélések gyanúsítottjaként – összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel vádolják, amiért maximum 25 év börtönt kaphat. Lengyelországban a letartóztatását rendelték el, amiből hamarosan európai elfogatóparancs is lehetett volna. Magyar Péter már korábban jelezte, hogy nem látja szívesen a volt minisztert és helyettesét, Marcin Romanowskit, aki szintén Budapesten kapott menedékjogot. Ziobro még nyíltan kampányolt is Magyar ellen.

Korábban a lengyel jobboldali Republika is írt arról, hogy Ziobro Amerikában köthet ki, de most a TVN hírcsatorna fotót is közölt róla a Newark Liberty repülőtér várójában. A wPolityce cikke szerint vele utazott Romanowski is, de ennek ellentmond, amit a Gazeta Wyborcza írt. A vezető lengyel lap szerint Ziobro családja ugyan belépési engedélyt kapott az Egyesült Államokba, de Romanowski nem kapta meg ugyanezt, mert ellene már életbe lépett az európai elfogatóparancs.

Ziobro útlevelét visszavonták Lengyelországban, tehát azt sem tudni, milyen iratokkal utazott Amerikába.