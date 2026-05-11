merényletkísérletusadonald trumpcole thomas allen
Nagyvilág

Ártatlannak mondta magát a fehér házi tudósítók vacsoráján tüzet nyitó férfi

HANDOUT / US Attorney for the District of Columbia / AFP
Az X‑en Jeanine Pirro, a Columbiai Körzet amerikai szövetségi ügyésze által 2026. április 30‑án közzétett videó egyik képkockája azt mutatja, amint a gyanúsított, Cole Allen átrohan egy hotel biztonsági ellenőrzőpontján, valamint a lövöldözést, amely az egyenruhás rendőrök és az amerikai Secret Service ügynökei bevonásával bontakozott ki a washingtoni Fehér Házi Tudósítók vacsorája idején, 2026. április 25‑én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 11. 17:40
HANDOUT / US Attorney for the District of Columbia / AFP
Az X‑en Jeanine Pirro, a Columbiai Körzet amerikai szövetségi ügyésze által 2026. április 30‑án közzétett videó egyik képkockája azt mutatja, amint a gyanúsított, Cole Allen átrohan egy hotel biztonsági ellenőrzőpontján, valamint a lövöldözést, amely az egyenruhás rendőrök és az amerikai Secret Service ügynökei bevonásával bontakozott ki a washingtoni Fehér Házi Tudósítók vacsorája idején, 2026. április 25‑én.
A kaliforniai illetőségű 31 éves Allent négy bűncselekménnyel vádolják, amelyek közül a legsúlyosabb az Egyesült Államok elnöke elleni merénylet kísérlete.

Ártatlannak mondta magát hétfőn a bíróságon minden vádpontban, közte az amerikai elnök elleni gyilkossági kísérletben Cole Thomas Allen, aki a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén nyitott tüzet Washingtonban április végén. A férfi a tárgyalóteremben személyesen volt jelen, de egyik ügyvédje válaszolt a bíró kérdésére, miután meghallgatta a szövetségi vádpontokat.

A védők egyben azt kérték a bírótól, hogy zárja ki a vádeljárásból Todd Blanche megbízott szövetségi főügyészt és egyben igazságügyi minisztert, valamint Jeanine Pirro Washington kerületi szövetségi ügyészt, akik vendégként voltak jelen a támadás helyszínén, így akár szemtanúként is bíróság elé idézhetik őket.

A kaliforniai illetőségű 31 éves Allent négy bűncselekménnyel vádolják, amelyek közül a legsúlyosabb az Egyesült Államok elnöke elleni merénylet kísérlete. A vádpontok között szerepel szövetségi hatósági személy elleni erőszak, valamint lőfegyver és lőszer szállítása erőszakos cselekmény elkövetésének szándékával és lőfegyver használata bűncselekmény elkövetése közben.

Életet mentett a golyóálló mellény

A férfi április 25-én a Fehér Házi Tudósítók Egyesülete éves vacsorájának helyszínén az eseménynek helyet adó bálterem előterében nyitott tüzet, amikor egy puskával, egy pisztollyal és késekkel felfegyverkezve áttörte az ott felállított biztonsági ellenőrzőpontot.

A támadás során eltalálta az elnök és más közszereplők védelmét ellátó Secret Service egyik tagját, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg. Az ügynökök azonnal megfékezték a támadót, aki így nem tudott bejutni a vacsorának helyet adó terembe, ahol Donald Trump elnök mellett az adminisztráció több más vezető tisztségviselője tartózkodott.

A nyomozás megállapítása szerint Cole Thomas Allen a vacsorát megelőző napon vendégként jelentkezett be a hotelbe, a Washington Hiltonba, amelynek rendezvényközpontjában tartották a kiemelt eseményt. A vizsgálat szerint Allen feljegyzést hagyott hátra rokonainak, amiben feltárta, hogy az adminisztráció tagjai ellen készül erőszakos cselekményre. A férfi Los Angelesből, Chicago érintésével vonattal utazott a fővárosba.

A következő bírósági meghallgatást június 29-re tűzte ki a bíró.

Kapcsolódó
Cole Thomas Anderson merénylet Donald Trump Fehér Ház tudósítóinak vacsorája
Videón, ahogy Trump merénylője beront a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára
A felvétel akár egy John Wick-film egyik jelenete is lehetne.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tűz pusztít a csernobili zárt övezetben, dolgoznak az oltáson
Fogalma sincs a görögöknek, hogy került egy robbanóanyagokkal megrakott drón a turistaparadicsom partjaihoz
Donald Trump az iráni válaszról: Teljesen elfogadhatatlan
Lannert Judit a bizottsági meghallgatáson: Rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik