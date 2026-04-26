lövöldözés fehér házi tudósítók vacsorája donald trump cole tomas allen
Nagyvilág

Ki kellett menekíteni Trumpot – tüzet nyitott egy fegyveres a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján

24.hu
2026. 04. 26. 07:38
A férfi átrohant a biztonsági ellenőrzőponton.

Szombat este egy fegyverekkel és késekkel felfegyverzett férfi rohant be a washingtoni Hotel Hiltonba, a Fehér házi Tudósítók Vacsorájára – írja az Associated Press.

A Donald Trump és több magasrangú amerikai politikus részvételével zajló vacsoráról ki kellett menekíteni az elnököt, a feleségét és más vezetőket; a fegyverest körülvették és őrizetbe vették.

A Guardian rendőrségi forrásra hivatkozva azt írja, a gyanúsított átrohant a biztonsági ellenőrzőponton, a fémdetektorokon.

A szemtanúk elmondása szerint a helyszínen lövések dördöltek, a vacsoravendégek az asztalok alá bújtak.

Az AP közlése szerint egy a golyóálló mellényt viselő rendőrt találat ért, de sérülése nem súlyos. A lövöldözés gyanúsítottja a kaliforniai Torrance-ból származó 31 éves Cole Tomas Allen, a férfit őrizetbe vették.

Trump az incidens után nyilatkozott, és ígéretet tett az újságíróknak, hogy új időpontot tűz ki a gálára.

Az eseteről videók is terjednek, itt például azok a pillanatok láthatók, ahogy a férfi berohan a helyszínre.

Itt pedig Vance alelnököt menekítik ki:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik