Videón, ahogy Trump merénylője beront a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára

Az amerikai ügyészség közzétett egy felvételt, amelyen látszik, hogy a Donald Trump életére törő merénylő, Cole Thomas Allen hogyan ront be a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára, ami 2026-ban a washingtoni Hilton szállodában kapott helyet.

A Reuters által megosztott videón végig követhető, ahogy a férfi egy vadászpuskával átrohan a fémdetektoros kapun, a meglepett biztonságiak pedig fegyvert rántanak rá.

Az eset április 25-én történt: a Fehér Ház tudósítóinak minden évben megrendezett vacsoráját lövések szakították félbe. Bár a támadást sikerült meghiúsítani, az incidens komoly kérdéseket vetett fel az elnöki védelemről, a politikai erőszak fokozódásáról, illetve magának a „kockabálként” emlegetett rendezvénynek a jövőjéről is. Egy külön cikkben sorra vettük, pontosan mi is történt a Washington Hilton szállodában.