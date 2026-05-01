Nagyvilág

Videón, ahogy Trump merénylője beront a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára

Reutres / Facebook
Pillanatkép a videóból, ahogy Cole Thomas Anderson átrohan egy puskával a biztonságiak között.
admin Birkás Péter
2026. 05. 01. 17:26
Pillanatkép a videóból, ahogy Cole Thomas Anderson átrohan egy puskával a biztonságiak között.
A felvétel akár egy John Wick-film egyik jelenete is lehetne.

Az amerikai ügyészség közzétett egy felvételt, amelyen látszik, hogy a Donald Trump életére törő merénylő, Cole Thomas Allen hogyan ront be a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára, ami 2026-ban a washingtoni Hilton szállodában kapott helyet.

A Reuters által megosztott videón végig követhető, ahogy a férfi egy vadászpuskával átrohan a fémdetektoros kapun, a meglepett biztonságiak pedig fegyvert rántanak rá.

Az eset április 25-én történt: a Fehér Ház tudósítóinak minden évben megrendezett vacsoráját lövések szakították félbe. Bár a támadást sikerült meghiúsítani, az incidens komoly kérdéseket vetett fel az elnöki védelemről, a politikai erőszak fokozódásáról, illetve magának a „kockabálként” emlegetett rendezvénynek a jövőjéről is. Egy külön cikkben sorra vettük, pontosan mi is történt a Washington Hilton szállodában.

Merényletkísérletek Donald Trump ellen

Donald Trump az elmúlt két évben több alkalommal volt fegyveres támadás célpontja.

Kapcsolódó
A lövésektől a letartóztatásig: így zajlott a fehér házi tudósítók vacsoráján történt merénylet
Cikkünkben sorra vesszük, pontosan mi is történt szombaton este a Washington Hilton szállodában.

