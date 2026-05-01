Videón, ahogy Trump merénylője beront a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára

Az amerikai ügyészség közzétett egy felvételt, amelyen látszik, hogy a Donald Trump életére törő merénylő, Cole Thomas Allen hogyan ront be a Fehér Ház tudósítóinak vacsorájára, ami 2026-ban a washingtoni Hilton szállodában kapott helyet.
A Reuters által megosztott videón végig követhető, ahogy a férfi egy vadászpuskával átrohan a fémdetektoros kapun, a meglepett biztonságiak pedig fegyvert rántanak rá.
Az eset április 25-én történt: a Fehér Ház tudósítóinak minden évben megrendezett vacsoráját lövések szakították félbe. Bár a támadást sikerült meghiúsítani, az incidens komoly kérdéseket vetett fel az elnöki védelemről, a politikai erőszak fokozódásáról, illetve magának a „kockabálként” emlegetett rendezvénynek a jövőjéről is. Egy külön cikkben sorra vettük, pontosan mi is történt a Washington Hilton szállodában.
Merényletkísérletek Donald Trump ellen
Donald Trump az elmúlt két évben több alkalommal volt fegyveres támadás célpontja.
- 2024. július 13‑án a pennsylvaniai Butlerben egy kampánygyűlésen egy lövés az elnök fülét súrolta; a támadót a Secret Service lelőtte, egy civil életét vesztette.
- 2024. szeptember 15‑én a floridai Trump International Golf Clubnál egy felfegyverzett férfit fogtak el, aki a hatóságok szerint Trump ellen készült merényletre, de nem nyitott tüzet.
- 2026. február 22-én egy fegyveres próbált behatolni Trump floridai otthonába; a férfit agyonlőtték, az elnök nem tartózkodott az ingatlanban.