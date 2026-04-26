Váratlan helyen kapták el a betegét véletlenül megölő floridai sebészt

Lyft taxisként utasokat fuvarozott Thomas Shaknovsky, az a floridai sebész, akit azzal vádolnak, hogy a műtőasztalon megölte betegét, miután nem a megfelelő szervét távolította el.

Az NBC News megszerezte a férfi letartóztatásáról készült testkamerás felvételt, amelyen az látható, hogy a Walton megyei seriff hivatalának emberei április 13-án a floridai Miramar Beachen fegyvert rántva rátörnek a Shaknovsky által vezetett autóra, amelyben akkor is épp utasok ültek.

A 44 éves exorvos először értetlenkedett, amikor kihúzták az autóból, és megbilincselték, de nem sokkal később közölték vele: emberölés vádjával tartóztatják le.

Shaknovsky mindeközben tájékoztatta a hatóságot, hogy utasok ülnek a hátsó ülésen. A rend őrei kinyitották az ajtót, két rémült nő szállt ki a kocsiból.

Remegve közölték a rendőrökkel, hogy épp nyaralnak, a később letartóztatott Shaknovsky vette fel őket a szállodánál. Az egyik nő azt mondta, hogy amikor látták, hogy valakik fegyverrel a kezükben rohannak az autó felé, attól féltek, hogy rablás áldozatai lesznek: „A frászt hozták ránk.”

Az NBC cikkéből kiderül az is, hogy Shaknovskyt (és ügyvédjét) a férfi letartóztatása előtt egy héttel értesítették arról, hogy elfogatóparancs van érvényben ellene, és önként jelentkezzen a hatóságoknál.

A műhiba történetét korábban mi is megírtuk: egy 70 éves alabamai férfi, William Bryan 2024-ben a lépe eltávolítása miatt feküdt kés alá, az operációba azonban belehalt. A sebész, azaz Shaknovsky felnyitotta a beteg hasüregét, és elvágta a legnagyobb vénáját. Miközben William Bryan elvérzett, a sebész kimetszette a páciens egészséges máját, a lépéhez azonban hozzá sem nyúlt.