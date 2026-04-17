Rossz szervet műtött ki a sebész, a páciens belehalt

Rutinműtétnek kellett volna lennie annak a beavatkozásnak, amely egy páciens életébe került – írja az Ars Technica.

A 70 éves Alabama állambeli férfi, William Bryan 2024-ben a lépe eltávolítása miatt feküdt kés alá, az operációba azonban belehalt. A sebész, Thomas Shaknovsky ellen a floridai esküdtszék emberölés miatt emelt vádat.

A beavatkozás eredetileg minimálisan lett volna invazív, laparoszkóppal végezték volna, ez lényegében egy apró metszést jelent, amelyen keresztül egy kamerával felszerelt cső segítségével végzik a műtétet.

Ehelyett Shaknovsky felnyitotta a beteg hasüregét, és elvágta a legnagyobb vénáját. Miközben William Bryan elvérzett, kimetszette a páciens egészséges máját, a lépéhez hozzá sem nyúlt – az amerikai egészségügyi hatóságok szerint. Shaknovsky orvosi engedélyét azonnal felfüggesztették, és akár 15 év börtönbüntetést is kaphat. A rendőrség szerint nem ez volt az első, hogy a sebész rossz szervet távolított el egy betegből. Az ellene folytatott per még folyamatban van, és nem tudni, mikor születhet jogerős ítélet.

Rosszkor, rossz helyen

William Bryan egy floridai utazás során panaszkodott hasi fájdalomra, és a kórházban, amelyet felkeresett, Shaknovsky volt az ügyeletes sebész. A vizsgálatok alapján az orvos megnövekedett lépre gyanakodott, és a hasüreget borító hártyákban is vért talált, aktív vérzésre viszont nem bukkant. Shaknovsky javasolta a lép eltávolítását, amit a beteg eleinte nem akart, haza szeretett volna jutni Alabama államba, hogy ott egy magasabb színvonalú intézményben kapjon ellátást. Az orvosnak azonban az elkövetkezendő napokban sikerült meggyőznie a beteget az operációról.

A műtétet eredetileg 4 órára tervezték, de Shaknovsky késett, így csak 17:20-kor tolták be a beteget a műtőbe. A sebész gyorsan elvetette a laparoszkópia ötletét, ugyanis a beteg vastagbele annyira megduzzadt, hogy hátráltatta volna a műveletet, ezért az invazív beavatkozás mellett döntött. A fővéna elvágásakor, habár mindent megtettek, már nem lehetett segíteni a betegen, Shaknovsky pedig dolgozott tovább, mindazok ellenére, hogy a sok vértől semmit sem látott.

Miután halottnak nyilvánították a beteget, a sebész egy szerv eltávolítása közben megállapította, hogy a lépet vette ki. A műtősök sokkolva álltak a történtek előtt, ugyanis a kiemelt szerv egy jól felismerhető máj volt. Ráadásul a két szerv anatómiailag is másképp néz ki, színük és állaguk is különbözik egymástól, arról nem is beszélve, hogy a test eltérő oldalain helyezkednek el.