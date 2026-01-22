dánianukleárisenergiatilalommegújuló energia
Dánia feloldja a nukleárisenergia tilalmát

Atomerőmű Franciaországban.
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 22. 18:45
Mert önmagában nem elég a zöld energia.

Dánia azt tervezi, hogy az 1985 óta fennálló nukleárisenergia-tilalmat feloldva kis méretű, moduláris atomerőműveket épít – jelentette be csütörtökön a dán éghajlat- és energiaügyi minisztérium.

A közleményben Lars Aagaard, a tárca vezetője azzal indokolta a döntést, hogy „a Napból és a szélből származó zöldenergia a jelenben és a jövőben is alapvető eleme marad Dánia energiaellátásának, de azt is látni kell, hogy továbbra sem lehet elegendő önmagában”.

A miniszter szerint Dániának nyitottnak kell lennie annak vizsgálatára, hogy más technológiák is biztosíthatnak-e számára zöldenergiát a jövőben, és erre a „kis moduláris atomreaktorok is lehetőséget adhatnak”.

Először információt gyűjtenek

A közleményben kiemelték, hogy a dán kormány a szakpolitikai döntés meghozatala előtt további információkat gyűjt a szabályozási folyamatokról, a biztonsági kérdésekről, a radioaktív hulladékok kezeléséről és a mindezekhez szükséges szakértelemről, valamint a felmerülő költségekről is.

A dán parlament tavaly, az év elején döntött arról, hogy el kell kezdeni annak vizsgálatát, miként lehetne energiaforrásként alkalmazni az új nukleáris technológiákat.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2024-es adatai szerint Dánia villamosenergia-termelésének 58 százaléka a szélenergiából származik, míg a bioüzemanyagok részesedése 18, a napenergiáé 11, a hulladékokból és a szénből származó energiáé pedig 5-5 százalék.

(MTI)

