Visszautasította Donald Trump fenyegetését Miguel Díaz-Canel kubai elnök, aki még vasárnap válaszolt az X közösségi platformon az amerikai elnöknek.

Nekünk senki ne írja elő, mit tegyünk

– írta üzenetében a kubai szocialista állam vezetője, miután Donald Trump vasárnap arra szólította fel Kubát, hogy kössön megállapodást az Egyesült Államokkal, „mielőtt túl késő lesz”. Trump figyelmeztetésének lényege, hogy a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elrablása és megbuktatása után Havanna eleshet attól az olajtól és pénztől, amelyre évtizedek óta nagymértékben számíthatott és támaszkodott.

A CNN kiemelte, hogy Kuba régóta jelentős támogatásban részesül az olajban gazdag Venezuelától, ám miután Trump bejelentette, hogy a dél-amerikai ország 30-50 millió hordó olajat ad át az Egyesült Államoknak, Havanna számára is új helyzet állhat elő.

Donald Trump a vasárnapi üzenetében azt nem részletezte, hogy pontosan mit is jelenthetne egy megállapodás Havannával.

A kubai kormány közlése szerint 32 kubai állampolgár vesztette életét „harci cselekményekben” a Maduro elfogása céljából indított amerikai művelet során. A kubai elnök mindezek fényében elutasította a Kuba ügyeibe való külső beavatkozást. Azt írta:

Kuba nem agresszív, hanem 66 éve az Egyesült Államok agressziójának van kitéve, és nem fenyeget, hanem felkészült, és készen áll arra, hogy az utolsó csepp véréig megvédje a Hazát.

Az Egyesült Államok régóta rendszerváltást szeretne elérni a kommunista Kubában, ahol 1961 óta szocialista típusú egypártrendszer működik. Trump kormányában a kubai rendszerbuktatási tervek egyik fő támogatója Marco Rubio külügyminiszter, aki kubai bevándorlók fia, és a miami emigráns közösségben nőtt fel.