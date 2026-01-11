Donald Trump megfenyegette Kubát

Donald Trump a Nicolás Maduro venezuelai diktátor elrablása óta eltelt egy hétben többször is utalt arra, hogy Kuba lehet a következő, ahol az Egyesült Államok beavatkozik, és ezt vasárnap a közösségi oldalán nyomatékosította is, írja a BBC.

„Kuba évekig a Venezuelából érkező pénzből és olajból élt. Kuba cserébe biztonsági szolgálatot biztosított a legutóbbi két venezuelai diktátornak, de nincs tovább!” – fogalmazott az amerikai elnök.

Hozzátette,

nem lesz több Kubába áramló olaj vagy pénz. Nulla. Erősen javaslom nekik, hogy kössenek megállapodást, mielőtt túl késő lesz.

Trump arra nem tért ki, hogy konkrétan milyen megállapodásra gondolt, és hogy milyen következményekkel nézhet szembe Kuba, ha nem tesz eleget a követeléseinek.

Mint ismert, Maduro elrablásának éjszakáján 32 kubai állampolgár halt meg Venezuelában, mindannyian a diktátort védték.

A kubai kormány egyelőre nem reagált Trump legújabb fenyegetéseire, de Miguel Díaz-Canel elnök korábban arról beszélt, hogy a 32 bátor kubai harcost ki fogják tüntetni, amiért szembeszálltak a terroristákkal.

Vasárnap Trump szintén megosztott a közösségi oldalán egy posztot, amelyben valaki arról írt, hogy a Kubából száműzött szülők gyermeke, Marco Rubio jelenlegi külügyminiszter lehetne Kuba következő elnöke. Trump annyit fűzött ehhez hozzá, hogy

nekem jól hangzik!