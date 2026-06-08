Egy banális hiba miatti büntetés után megvan Alonso idei első pontja

A mexikói pilótát azért sorolták hátrébb, mert kiderült, hogy a piros zászlót követően rosszul pozicionálta autóját az új rajthoz.

„A videofelvételek egyértelműen mutatták, hogy a 11-es autó jobb első kereke a rajthelyen kívül volt” – olvasható a versenyfelügyelők döntésében.

This is why Perez is being investigated, for being out of his grid box

If he is not penalized, he gets 1 point

If he is penalized, Fernando Alonso gets 1 pointpic.twitter.com/AIUSu12CLy — Holiness (@F1BigData) June 7, 2026

Ez volt Pérez második szabálysértése a futamon, ugyanis tévedésből a Gabriel Bortoleto Audija által az első rajtnál megüresedett rajthelyről indult, amiért áthajtásos büntetést kapott.

Folytatódott Alonso 2003 óta tartó sorozata

A döntéssel Pérez a tizedikről a 15. helyre esett vissza, így nem a Cadillac, hanem az Aston Martin szerezte meg az első pontját, mivel a tizedik a spanyol Fernando Alonso lett.

A kétszeres világbajnok Alonsónak ezzel folytatódott a 2003 óta tartó sorozata, mert zsinórban a 22. idényében is szerzett pontot.

Fernando Alonso put Aston Martin on the board for the first time this season. pic.twitter.com/Lho8l9hY7e — Motorsport (@Motorsport) June 7, 2026