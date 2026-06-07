A BM bejelentette: már folyik a politikai alapon megadott menekültstátusok felülvizsgálata

Májusban megindult a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata – tudatta a Belügyminisztérium (BM) közleményben az MTI-vel vasárnap.

A Belügyminisztérium elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, ezért az eljárások az irányadó jogszabályok mentén zajlanak

– áll a közleményben.

A menekültügyi hatóság az érintetteket a vizsgálatok megindításáról hivatalosan értesítette. Az értesítés egyúttal felhívást is tartalmaz a hatóság előtti személyes megjelenésre, ami a tényállás tisztázásának elengedhetetlen feltétele. Amennyiben az érintettek a meghallgatáson személyesen megjelennek, lehetőségük nyílik jogállásukkal kapcsolatos álláspontjuk és bizonyítékaik bemutatására.

Amennyiben az érintettek nem jelennek meg, a menekültügyi hatóság a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján távollétükben hoz döntést. A döntéseket a hatóság minden esetben közli az érintettekkel. Amennyiben az érintett személy tartózkodási helye ismeretlen, a döntés közlése a jogszabályoknak megfelelően hirdetményi úton történik meg. A menekültügyi hatóság döntésével szemben az érintettek bírósági jogorvoslattal élhetnek – tudatta a minisztérium.

A BM felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az eljárások részleteiről a nyilvánosság pontos tájékoztatására kizárólag a menekülti jogállás visszavonásáról rendelkező határozatok jogerőre emelkedését követően kerülhet sor.

Magyar Péter már röviddel a Tisza választási győzelme után nemzetközi sajtótájékoztatón jelezte, hogy felülvizsgálják az egykori észak-macedóniai kormányfő, Nikola Gruevszki, valamint Lengyelország korábbi igazságügyi minisztere, Zbigniew Ziobro és helyettese, Marcin Romanowski helyzetét.

A miniszterelnök akkor azt közölte:

Magyarország nem nemzetközileg körözött bűnözők lerakóhelye.

Ziobro nem sokkal ezt követően az Egyesült Államokba menekült.