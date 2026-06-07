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Különleges repülő landolt szombaton Budapesten

Antonov An-124 Ruszlan Budapest
Getty Images
Képünk illusztráció: egy Antonov An–124.
admin Birkás Péter
2026. 06. 07. 15:18
Antonov An-124 Ruszlan Budapest
Getty Images
Képünk illusztráció: egy Antonov An–124.
Nálunk járt a világ legnagyobb repülőgépének „kistestvére”.

Szombaton egy egész különleges repülőgép, egy An–124 Ruszlan landolt Budapesten – szúrta ki a HVG. Különleges, hiszen az An–124 Ruszlan a világ legnagyobb, jelenleg is aktív, sorozatban gyártott katonai és civil teherszállító repülőgépe.

A HVG cikke szerint a repülő az Antonov repülőgépgyár flottájához tartozik, Lipcséből érkezett Budapestre, ugyanakkor a 150 tonna teher szállítására képes gép rakományáról nincsenek információk.

A négy hajtóműves Ruszlan annak a Mrija nevű, Antonov An–225 típusú repülőgépnek a „kistestvére”, amit az oroszok 2022 februárjában pusztítottak el egy Ukrajna ellen indított támadás során. A gép még a szovjet időkben készült, és 1988-ban szállt fel először. Eredetileg az űrprogramban vett részt, majd kereskedelmi teherszállító lett, az utóbbi időkben viszont már csak ritkán szállt fel a hatalmas gép.

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