Orbán Balázs: A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott

Háborúk és konfliktusok korába léptünk, ahol mindenki kíméletlenül a saját nemzeti érdekeit képviseli. Csak azok az országok vehetik sikerrel az előttük álló akadályokat, amelyek jól működő szövetségi rendszereknek a tagjai

– írta Orbán Balázs a Facebookon egy nappal azután, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt az amerikaiak eltávolították a hatalomból.

Orbán Viktor politikai igazgatója úgy folytatta, „Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajtartalékkal a világon. Minden konfliktus, amely hatással van a globális olajkitermelésre, egyben hatással van a benzin árára is. Magyarország az elmúlt években növelte az energetikai válságálló képességét. A globális folyamatok hatásai alól viszont senki sem tud mentesülni, így minden korábban megtett intézkedéssel együtt is nekünk az az érdekünk, hogy a konfliktus ne húzódjon el, mihamarabb konszolidálódjon a helyzet Venezuelában, és ne emelkedjenek az energiaárak Magyarországon.”

A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott. Reméljük, hogy egyszer ők is hazatérhetnek majd. Brüsszel és magyar szövetségeseik megint nem értenek semmit ebből az egész helyzetből, szokás szerint nem is kérdezték meg őket semmiről

– közölte Orbán Balázs.

Itt vélhetően arra utalt, amikor 2019-ben mintegy 300 venezeuelai menekültet fogadott be a magyar kormány titokban, az egyetlen feltétel pedig az volt, hogy legyenek magyar felmenőik.

Orbán végezetül hozzátette, hogy „a magyar kormány kapcsolatban van minden érintett féllel – a magyar emberek nyugodtak lehetnek, hogy meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát, és a legbizonytalanabb időkben is küzdeni fogunk az energiaárak emelkedése ellen.”

Mint ismert, a Fehér Ház már videót is közzétett az elrabolt venezuelai elnökről, aki helyett ügyvivő elnök viszi tovább az ország irányítását.