Ügyvivő elnöknek nevezték ki Delcy Rodríguezt Venezuelában

A venezuelai Legfelsőbb Bíróság ügyvivő elnöknek nevezte ki a korábbi alelnököt, Delcy Rodríguezt, miután az Egyesült Államok őrizetbe vette Nicolás Maduro elnököt, és feleségével együtt elszállította az országból. Madurót jelenleg New Yorkban tartják fogva.

A bírák döntése értelmében Rodríguez „ideiglenesen átveszi és gyakorolja az elnöki tisztséggel járó valamennyi jogkört, feladatot és hatáskört az államigazgatás folytonosságának biztosítása, valamint a nemzet átfogó védelme érdekében”.

Ugyanakkor a bírák szerint Maduro nem vált végérvényesen képtelenné az elnöki tisztség betöltésére: ebben az esetben ugyanis 30 napon belüli új választásokat kellene kiírni.

Az 56 éves Delcy Rodríguez, aki egyben pénzügyi és olajipari miniszter is, 2018 óta szolgált alelnökként, korábban a nemzetgyűlés elnöke és külügyminiszter is volt.

Donald Trump amerikai elnök katonai akciót rendelt el szombaton, melynek eredményeként Caracasban, Venezuela fővárosában elfogták az ország elnökét és feleségét. Trump szerint a demokratikus átmenetig tartó időszakban az amerikaiak irányítják majd az országot.

