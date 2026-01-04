Videót tett közzé az elrabolt venezuelai elnökről a Fehér Ház

Szombat este landolt a New York-i Stewart Air Guard Base repterén az a repülőgép, amely Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest szállította az Egyesült Államokba, miután kettejüket szombaton elrabolta az amerikai hadsereg, írja a Guardian. Az amerikai sajtó értesülései szerint venezuelai elnököt a brooklyni Metropolitan Detention Centerben tartják fogva.

A Fehér Ház egyik hivatalos X-fiókja korábban közzétett egy videót, amelyen Maduro látható megbilincselve, az amerikai kábítószer-ellenes hivatal (DEA, Drug Enforcement Administration) ügynökei kíséretében. A felvételen Maduro fekete kapucnis felsőt és sapkát visel, miközben egy olyan folyosón sétál végig, ahol a „DEA NYD” felirat olvasható a szőnyegen. A videón hallható, hogy Maduro valakinek azt mondja, „jó éjszakát” és „boldog új évet”.

A videót azzal a címmel tették közzé, hogy „perp walked”, amely az amerikai jogrendszerben az a gyakorlat, amikor a letartóztatott gyanúsítottat nyilvánosan, megbilincselve átvezetik a rendőrségről a bíróságra.

Donald Trump amerikai elnök katonai akciót rendelt el szombaton, melynek eredményeként Caracasban, Venezuela fővárosában elfogták az ország elnökét és feleségét. Trump szerint a demokratikus átmenetig tartó időszakban az amerikaiak irányítják majd az országot.

