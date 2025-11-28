Jött az üzenet a védelmi miniszertől: Öljétek meg mindet!

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter minden utas kivégzésére adott parancsot az egyik, Egyesült Államok déli partjainál történt rajtaütésnél. Ez az egyik olyan támadás volt, amikor az amerikai hadsereg egy hajót támadott rakétákkal, utólag azzal vádolva a hajón utazókat, hogy narkoterroristák voltak, drogot szállítottak az Egyesült Államokba. A Washington Post most hosszú cikkben ment utána, mi volt pontosan a parancs, amivel a Trinidad partjainál haladó hajót megtámadták.

A hajót először rakétákkal lőtték meg, és a cikk szerint a parancsnokok videón keresztül nézték, ahogy az égő hajóról eloszlik a füst, és két túlélő kapaszkodik a roncsokba. Ez volt az első ilyen rajtaütés, amelyek mostanra gyakoriak lettek. Hegseth, a védelmi miniszter, akit a Trump-kormány hadügyminiszternek hív, bár hivatalosan nem nevezték át a minisztériumot, ekkor adott parancsot arra, hogy a túlélőket is öljék meg. Egy másik rakéta felrobbantotta őket.

A lap szerint a támadást a tengerészgyalogság elitcsapata, a SEAL Team 6 vezette. A támadást irányító admirális azzal hitelesítette Hegseth parancsát a gyilkosságokról, hogy a túlélők továbbra is veszélyt jelentenek, mert hívhatják a többi drogcsempészt, akik megmenthetik a náluk lévő drogot. A támadásról később videót tettek közzé, de ezen nincs rajta, amint a túlélőket is megölik. A Fehér Ház később arról tájékoztatott, hogy a második csapás a hajó elsüllyesztésére és a vízi útvonal kockázatmentesítésére szolgált, azt nem árulták el, hogy túlélőket is megölt a támadás.