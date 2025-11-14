Azerbajdzsán pénteken berendelte Mihail Jevdokimov orosz nagykövetet, hogy határozott tiltakozását fejezze ki, miután egy orosz Iszkander rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét – közölte az azerbajdzsáni külügyminisztérium. A Reuters szerint a közleményében az azeri külügyi tárca azt írta, hogy

a rakéta lerombolta a nagykövetség kerítésfalénak egy részét és súlyos károkat okozott a diplomáciai épületben. A támadásban senki sem sérült meg.

A TR Haber török hírportál videón mutatta be a pusztítás következményeit:

Rus ordusunun Ukrayna'ya attığı füzeler, Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne düştü.



▪️Olayın ardından Azerbaycan'daki Rusya Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. pic.twitter.com/sto5JNQDWw — TRHaber (@trhaber_com) November 14, 2025

Péntekre virradóra Oroszország átfogó támadást indított Kijev ellen, amely a helyi katonai adminisztráció szerint az ukrán főváros összes kerületét érintette. A rakéta- és dróntámadásokban számos lakóház megrongálódott. A reggeli hírek szerint legalább tizenegy ember megsérült, közöttük egy várandós anya is. Az egyik sérült a híradás szerint válságos állapotban van.

Az orosz–azeri kapcsolatok az utóbbi időben a legkevésbé sem tekinthetők felhőtlennek. A két ország közötti csetepaté oda vezethető vissza, hogy tavaly karácsonykor lezuhant egy azeri utasszállító repülőgép Kazahsztán felett, ami összesen 38 ember halálával végződött. A gép az azerbajdzsáni fővárosból, Bakuból tartott volna a csecsenföldi Groznijba, azonban nagy valószínűséggel eltalálta egy orosz légvédelmi rakéta. Az azeri elnök ezután bocsánatkérésre szólította fel Vlagyimir Putyint, illetve azt követelte tőle, hogy nyilvánosan ismerje el az utasszállító lelövését és büntesse meg a felelősöket. Utóbbit az orosz állam nem tette meg, jóllehet, Putyin utóbb valóban bocsánatot kért az esetért.

Az orosz–azeri kapcsolatok még fagyosabbá váltak, miután orosz őrizetben meghalt két azerbajdzsáni férfi, akiket egy emberölési ügyben folytatott nyomozás közben egy rajtaütés során vettek őrizetbe. Azerbajdzsánban ezután orosz újságírókat tartóztattak le.