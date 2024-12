Cikkünket frissítjük…

Lezuhant egy utasszállító repülőgép Kazahsztánban, a Kaszpi-tenger partján fekvő Aktau város közelében – írja a Reuters orosz hírügynökségi információra és a kazahsztáni rendkívüli ügyek minisztériumára hivatkozva.

A híradás szerint az Azerbaijan Airlines gépe Bakuból tartott volna Csecsenföld fővárosába, Groznijba, ám ott a gépet a köd miatt átirányították.

Áldozatokról, esetleges túlélőkről még nem érkezett jelentés, de a London Evening Standard című lap azt írta, hogy a kazahsztáni hatóságok szerint van remény, hogy túlélőket találjanak.

A török Anadolu hírügynökség által közzétett videó alapján a helyszín valahogy így néz ki:

✈️ Azerbaijani Airlines plane with '67 passengers and 5 crew members' crashed near the Kazakh city of Aktau



➡️ 6 passengers survive crash of Azerbaijani Airlines plane, says Kazakh Health Minister Alnazarova pic.twitter.com/G6G53Az7cb