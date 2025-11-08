Népirtás gyanúja miatt Törökország elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu ellen

Törökország elfogatóparancsokat adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és kormányának magas rangú tisztviselői ellen népirtás gyanújával – írja a Guardian. A lap azt írja, összesen 37 gyanúsított van, köztük Jiszráel Kac védelmi miniszter, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter, és Eyal Zamir a hadsereg főparancsnoka is felkerült az isztambuli ügyészség listájára, ám a teljes névsort nem hozták nyilvánosságra. Az elfogatóparancsot Izrael PR-fogásnak minősítette.

Törökország egészen pontosan „népirtással és emberiség elleni bűncselekményekkel” vádolta meg a tisztviselőket, amelyeket Izrael „szisztematikusan” követett el Gázában. A közlemény a Gázai övezetben Törökország által épített, majd márciusban Izrael által bombázott „török-palesztin barátsági kórházra” is kitér .

Recep Tayyip Erdoğan török elnök nyáron arról beszélt, hogy Benjámin Netanjahu fenyegetése jelenti a legnagyobb veszélyt a régió stabilitására, miután Izrael és Irán között harcok kezdődtek. A konfliktus végül alíg két hét alatt lezárult. A Gázai övezetben október 10-e óta van tűzszünet, az Izrael és a Hamász közötti megállapodás az Egyesült Államok közvetítésével jött létre.

Netanjahu ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) is elfogatóparancsot adott ki tavaly novemberben háborús bűncselekményekre hivatkozva. A bíróság példaként említette a civil lakosság éheztetését, mint hadviselési módszert, de gyilkossággal, üldöztetéssel és más embertelen cselekményekkel is gyanúsítják az izraeli miniszterelnököt.

Emlékezetes, hogy Netanjahu márciusi budapesti látogatásakor a magyar kormány közölte, hogy kilép az egyéni felelősséget (nem egyes államok cselekményeit) vizsgáló ICC-ből, amely jellemzően népirtás, emberiesség elleni vagy háborús bűntett gyanúja esetén jár el. Az izraeli miniszterelnök Budapesten méltatta a magyar kormány kilépésről szóló döntését, amely szerinte egy rendkívül bátor lépés „az antiszemitizmussal szemben”.