Trump: az izraeli-palesztin háború véget ért

A háborúnak vége

– jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, amikor Egyiptomba rendezett békekonferenciára tartva faggatták az újságírók az elnöki különgépen.

Trump úgy gondolja, hogy az Izrael és a Hamász közti tűzszünetet be fogják tartani a felek. Szerinte az emberek belefáradtak a konfliktusba, amely „már évszázadok óta zajlik”.

A túszcsere hétfőn kezdődik a felek között, a Hamász elengedi az életbe maradt húsz izraeli túszt, cserébe az izraeliek közel kétezer palesztin foglyot engednek szabadon cserébe, köztük életfogytiglanra ítélt terroristákat.