Trump: az izraeli-palesztin háború véget ért

Francisco Seco / MTI / AP
Donald Trump amerikai elnöknek köszönetet mondó plakátok az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között létrejött túszalkut ünneplő nagygyűlésen a tel-avivi Túszok terén a Hamász izraeli túszainak várható szabadon bocsátása előtt, 2025. október 11-én.
24.hu
2025. 10. 13. 07:45
A háborúnak vége

jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, amikor Egyiptomba rendezett  békekonferenciára tartva faggatták az újságírók az elnöki különgépen.

Trump úgy gondolja, hogy az Izrael és a Hamász közti tűzszünetet be fogják tartani a felek. Szerinte az emberek belefáradtak a konfliktusba, amely „már évszázadok óta zajlik”.

A túszcsere hétfőn kezdődik a felek között, a Hamász elengedi az életbe maradt húsz izraeli túszt, cserébe az izraeliek közel kétezer palesztin foglyot engednek szabadon cserébe, köztük életfogytiglanra ítélt terroristákat.

