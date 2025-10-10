Helyi idő szerint péntek délben életbe lépett a tűzszünet Gázában – közölte az izraeli hadsereg. Azóta az izraeli csapatok új pozíciókba vonultak vissza, felkészülve a túszok visszatérésére és a következő szakaszokra.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy az izraeli erők továbbra is Gázában maradnak, hogy nyomást gyakoroljanak a Hamászra, amíg el nem érik a leszerelését és Gáza demilitarizálását.

Hozzátette:

Ha ez könnyen megy, jó, ha nem, akkor nehezebb úton fogjuk elérni.

Netanjahu szerint a következő napokban minden túsz haza fog térni, akár életben van, akár nem. Az élők között tartják számon a magyar állampolgársággal rendelkező Omri Mirant is.

A Reuters azt írja, hogy a tűzszünet hatására pénteken palesztinok ezrei indultak vissza elhagyott otthonaik felé. Ahogy az az alábbi videón is látható, hatalmas tömeg vonult észak felé, a poros utakon keresztül Gáza városába, amelyet napokkal korábban még az izraeli hadsereg egyik legnagyobb offenzívája sújtott.