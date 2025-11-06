Orbán és népes csapata odaért Washingtonba

Magyar idő szerint este kilenc óra körül megérkezett Orbán Viktor delegációjának bérelt Wizz Air-es különgépe Washingtonba, amit a Flightradar mellett több, a kísérőcsapathoz tartozó kormánypárti influenszer bejegyzése is bizonyít. (Bohár Dániel például videót posztolt a gép ablakából, amin egy hosszú, fekete autókból álló kocsikonvoj, amellett fekete öltönyös emberek láthatóak a reptéren.)

A magyar miniszterelnök az előzetes nyilatkozatok alapján a Donald Trumppal folytatott tárgyaláson elsősorban mentességet próbál majd kialkudni Magyarországnak az orosz olajat sújtó új amerikai szankciók alól.

A repülőn cégvezetők és fideszes háttéremberek mellett szinte az összes fontos magyar miniszter elrepült az USA-ba. A 444 értesülése szerint az amerikai elnökkel Orbán mellett csak Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János közlekedési miniszter és Orbán Balázs politikai igazgató, illetve Máté János sajtófőnök és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó fog tárgyalni a Fehér Házban.

A lap úgy tudja, hogy a miniszterelnök csütörtökön tárgyal az államellenes összeesküvésért elítélt volt brazil elnök fiával, Eduardo Bolsonaróval, majd szűkebb körben közpénzből finanszírozva vacsoráznak a Fiola Mare nevű olasz étteremben. Pénteken Orbán és Trump munkaebéd közben tárgyal, előbbi ezután J.D Vance alelnökkel külön is tárgyalhat majd.