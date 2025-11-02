Katonai forródrótot hoznak létre az USA és Kína hadseregei között

Közvetlen kommunikációs csatornát, forródrótot hoznak létre az Egyesült Államok és Kína hadseregei között, hogy elkerüljék a katonai konfliktust – írta meg X-bejegyzésében az amerikai hadügyminiszter, Pete Hegseth.

Miután Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnökök október 30-án, Dél-Koreában találkoztak, Hegseth is egyeztetett kínai kollégájával, Dong Jun admirálissal.

Az admirális és én egyetértünk abban, hogy a béke, a stabilitás és a jó kapcsolatok a legjobb út két nagy és erős országunk számára. Ahogy Trump elnök úr mondta, történelmi „G2-találkozója” megadta az alaphangot az Egyesült Államok és Kína közötti tartós békéhez és sikerhez. A Hadügyminisztérium is ugyanezt fogja tenni – erő, kölcsönös tisztelet és pozitív kapcsolatok révén békét teremt

– írta, hozzátéve: ennek érdekében a két országnak katonai csatornákat kell létrehoznia a felmerülő problémák konfliktusmentes megoldása és enyhítése érdekében. A részletek egyeztetésére hamarosan további találkozókat tartanak.

A két elnök magyar idő szerint csütörtöki találkozóján több megállapodás is született, például Kína beleegyezett abba, hogy folytassa a ritkaföldfémek, kiemelten fontos ásványkincsek és magnetit szállítását nyitottan és szabadon. Ez lezárhatja a Kína által közelmúltban kilátásba helyezett exportkorlátozás miatt kialakult vitát, amelynek keretében Donald Trump elnök büntetővámok alkalmazását is kilátásba helyezte a közelmúltban.