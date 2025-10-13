Donald Trump és Abdel-Fattáh esz-Sziszí elnökletével rövid békekonferenciát tartottak a Gázai tűzszünet első szakaszának életbe lépése után a konfliktus rendezésének következő lépéseiről az egyiptomi Sarm es-Sejkben.

Az amerikai elnök a háborúban szintén közvetítő szerepet vállaló egyiptomi elnökkel, Tamím bin Hamad Ál Száni katari emírrel és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel aláírta a békéhez vezető 20 lépcsős tervet hétfőn. Izrael és a Hamász sem képviseltette magát a békecsúcson, így az aláírási ceremónián sem.

A világ számos vezetője utazott hétfőn Sarm es-Sejkbe, Donald Trump Orbán Viktort is meghívta a konferenciára. Orbán az amerikai elnök béketervének aláírásáról azt írta: „a fegyverek elhallgattak, a túszok szabadok, a Közel-Keleten rég nem látott béke honol. Trump elnök megcsinálta!”

„Most Európán a sor. Trump elnök sikere azt bizonyítja, a tárgyalásokat sosem szabad feladni. Ha nincs tárgyalás, nincs béke. Ideje, hogy mi, európaiak is kövessük Trump elnök példáját!” – írta a miniszterelnök, az orosz-ukrán háborúra utalva.

A Hamász és Izrael között pénteken életbe lépett tűzszünet értelmében hétfőn szabadon engedték az életben lévő izraeli túszokat Gázából, illetve számos palesztin foglyot is elengedtek. Donald Trump Netanjahu mellett a Knesszetben arról beszélt, hogy ez a nap egy új Közel-Kelet történelmi hajnala.

A Sarm es-Sejk-i rövid békecsúcs után következik csak azoknak a részleteknek a kidolgozása, amelyek által Trump tűzszüneti- és béketerve valóban tartósan lezárhatja a két éve dúló háborút.