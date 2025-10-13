„Ez egy új Közel-Kelet történelmi hajnala” – mondta Donald Trump a Knesszetben, az izraeli parlamentben, ahol azután szólalt fel, hogy a közvetítésével Izrael és a Hamász tűzszünetet kötött Gázában.

Az amerikai elnök szerint hétfő a „mélyreható öröm napja” „két megrázó év” után. A Hamász ezen a napon engedte szabadon az utolsó 20 Gázában fogvatartott izraeli túszt, Izrael pedig közel kétezer palesztin foglyot engedett el.

A Knesszetben a képviselők a nevét skandálva fogadták Trumpot, aki kijelentette, hogy a tűzszünet életbe lépése „nemcsak a háború végét” jelenti, hanem egy új korszak kezdetét is „a hamarosan csodálatossá váló régióban”.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Trumpot Izrael „legnagyobb barátjaként” üdvözölte, aki valaha is vezette a Fehér Házat. Elmondta, hogy Amerika hozzáállása „teljesen megváltozott” a gázai katonai kampányukhoz, miután Trumpot tavaly újraválasztották. Megköszönte az amerikai elnök „kitartó segítségét”, amelyet a túszok szabadon engedésének eléréséhez nyújtott.

Trump Netanjahuról azt mondta, hogy „nem a legkönnyebb együtt dolgozni vele, de ez teszi őt nagyszerűvé.”

Az elnök mellett Marco Rubio külügyminisztert, Pete Hegseth védelmi minisztert, Steve Witkoff elnöki különmegbízottat és Trump vejét és tanácsadóját, Jared Kushnert is hangos ovációval ünnepelték az izraeli képviselők a Knesszetben.

Trump a régióba tett látogatása során a tervek szerint elutazik az egyiptomi Sarm-es Sejk-be is, ahol a Gázai háború rendezéséről tartanak béke-csúcstalálkozót.