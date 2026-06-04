A román kormányválság után Eugen Tomac EP-képviselőt kérték fel kormányalakításra

Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt, a parlamenten kívüli, jobboldali Népi Mozgalom Pártjának (PMP) elnökét bízta meg kormányalakítással csütörtökön Nicusor Dan román államfő – írja az MTI. Így Magyarország utána a szomszédban is egy EP-képviselő ülhet a miniszterelnöki székbe. Mindez egy hónappal azután, hogy a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) a szélsőjobboldali ellenzékkel (AUR) összefogva megbuktatta Ilie Bolojan nemzeti liberális (PNL) pártelnök kormányát.

Az államfő által megbízott miniszterelnök-jelöltnek az alkotmány szerint tíz napon belül kell a kormány névsorát és programját beterjesztenie a parlamentnek bizalmi szavazásra. Minden bizonnyal Európa-barát, szakértői kormány alakul majd.

Egy hónapja bukott meg a Bolojan

Május elején bukott meg Romániában az Ilie Bolojan vezette koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Az AUR által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít az ország rendszerváltás utáni történetében. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.

Az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet című AUR-PSD bizalmatlansági indítvány kezdeményezői azzal vádolták a kormányt, hogy a legfontosabb állami vállalatok privatizációjával, közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengítené az állam befolyását stratégiai ágazatokban.

Az AUR elnöke, George Simion azzal vádolta meg Ilie Bolojan miniszterelnököt, hogy gazdasági visszaesést és elszegényedést idézett elő, miközben nem számolta fel a kiváltságokat. Simion szerint pártja kész vállalni a kormányzást, hogy visszaadja az emberek reményét. Ehhez azonban szerinte Romániának előrehozott választásokat kell tartani.

Simion volt az, akinek AUR nevű mozgalma részt vett az úzvölgyi székely katonatemető meggyalázásában. A patrióta politikussal Orbán Viktor a tihanyi beszédében vállalt sorsközösséget, támogatva őt a román elnökválasztáson. Ezután indult el gyalog Nagyváradra Magyar Péter.