Elképesztő magasságokban a Tisza támogatottsága: az 1990-es rendszerváltás óta nem volt ilyen népszerű párt Magyarországon

A választás után készült közvélemény-kutatások átlagában 69 százalékon áll a Tisza Párt, ezzel kétharmados parlamenti többséget szerezne egy arányos választási rendszerben is, miközben a Fidesz úton van az MSZP 2010-es népszerűségi szintjére. Mindez magyarázható ugyan a győzteshez húzás jelenségével, de mind a hatalomból 16 év után kiszavazott Fidesz támogatottságának csökkenése, mind a Tisza erősödése jelentősebb, mint az megszokott. Sorra vettük, hogy az 1990-es rendszerváltás óta megrendezett választások után hogyan alakult az első, valamint a második helyen befutó pártok támogatottsága a következő hónapokban, és kitérünk arra is, hogy mi lehet intő jel a Tisza számára.

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