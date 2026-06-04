fideszgyőzteshez húzásközvélemény-kutatástisza párt
Belföld

Elképesztő magasságokban a Tisza támogatottsága: az 1990-es rendszerváltás óta nem volt ilyen népszerű párt Magyarországon

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 06. 04. 05:55
Varga Jennifer / 24.hu
A választás után készült közvélemény-kutatások átlagában 69 százalékon áll a Tisza Párt, ezzel kétharmados parlamenti többséget szerezne egy arányos választási rendszerben is, miközben a Fidesz úton van az MSZP 2010-es népszerűségi szintjére. Mindez magyarázható ugyan a győzteshez húzás jelenségével, de mind a hatalomból 16 év után kiszavazott Fidesz támogatottságának csökkenése, mind a Tisza erősödése jelentősebb, mint az megszokott. Sorra vettük, hogy az 1990-es rendszerváltás óta megrendezett választások után hogyan alakult az első, valamint a második helyen befutó pártok támogatottsága a következő hónapokban, és kitérünk arra is, hogy mi lehet intő jel a Tisza számára.

Az egekbe lőtt a Tisza Párt népszerűsége a választási siker után. Magyar Péter pártjának támogatottsága a hazai szavazatarányához képest az öt független kutatóintézet átlaga szerint 13 százalékpontot nőtt. Így mostanra a 70 százalékot ostromolja, amivel kényelmesen kétharmados többséget szerezne egy arányos választási rendszerben is.

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