A világ vezetői a gázai békéről tartanak konferenciát, Trump Orbánt is meghívta

Hétfőn Donald Trump és a házigazda Abd el-Fattáh esz-Sziszí elnökletével rövid békekonferenciát tartanak a Gázai tűzszünet életbe lépése után a tartós béke biztosításáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben.

A találkozón többek között részt vesz Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia-, Recep Tayyip Erdogan török-, valamint Mahmud Abbász palesztin elnök, illetve Keir Starmer brit- és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Szaúd Arábia külügyminisztere, továbbá számos más európai, arab és a világ más részén található ország vezetője vagy magas rangú tisztviselője. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Hósáná rábá, Szukkot hetedik napjának ünnepére hivatkozva nem vesz részt a csúcson. Az amerikai elnök Orbán Viktort is meghívta a találkozóra, aki a megérkezéséről videót is posztolt az oldalán.

A rövid csúcstalálkozó vége és Trump Közel-Keletről való távozása után a regionális hatalmakra marad a fenntartható békét biztosító részletek kidolgozása, ezek között azokkal az égető kérdésekkel, hogy a Hamászt lefegyverkezik-e, vagy hogy Izrael teljes mértékben kivonul-e Gázából. Ezeknek a kérdéseknek a rendezése elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy a Donald Trump által szeptemberben bemutatott vázlatos tűzszüneti- és béketerv valóban véget vessen a két éve dúló háborúnak.

„A világ végre megkapta, amire régóta vágyott: az Egyesült Államok támogatását” – mondta a békekísérletekről Aziz Algasian, a rijádi Naif Arab Biztonsági Tudományok Egyetemének oktatója a New York Timesnak. A szakértő szerint az a következő időszak egyik nagy kérdése, hogy miként lehet fenntartani az amerikai figyelmet és befolyást, miközben a többi szereplő a részleteket próbálja kidolgozni. Az arab diplomaták a csúcstalálkozót lehetőségnek tekintik arra, hogy meggyőzzék Trumpot a régió országainak aggályairól a tartós béke elérésével kapcsolatban.

A Hamász és Izrael között pénteken életbe lépett tűzszünet értelmében hétfőn szabadon engedték az életben lévő izraeli túszokat Gázából, illetve számos palesztin foglyot is elengedtek. Donald Trump Netanjahu mellett a Knesszetben arról beszélt, hogy ez a nap egy új Közel-Kelet történelmi hajnala.