A svédek lefoglalták az orosz árnyékflotta egyik hajóját

Egy svéd bíróság jóváhagyta a Caffa nevű hajó lefoglalását, mely feltehetően részt vett ukrán termékek illegális elszállításában orosz megszállás alatti területekről – számolt be Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész csütörtökön a Telegramon.

A tisztségviselő szavai szerint ez az első eset, hogy az ukrán ügyészség nemzetközi jogsegélykérelme alapján egy külföldi bíróság jóváhagyta egy olyan hajó lefoglalását, amelyet az ideiglenesen megszállt ukrán területekről származó termékek illegális kivitelével gyanúsítanak.

A nyomozás adatai szerint a Caffa rendszeresen megsértette az ideiglenesen megszállt ukrán területekre történő be- és kilépés szabályait azzal a céllal, hogy kárt okozzon az ukrán állam érdekeinek. A tevékenység leplezésére hamis regisztrációs rendszert alkalmaztak: a nemzetközi adatbázisokban a hajó Guinea False néven szerepelt

– közölte Kravcsenko.

A főügyész kifejtette, hogy 2026. március 12-én hivatala a svéd igazságügyi minisztérium elé terjesztette nemzetközi jogsegélykérelmét. Az ukrán fél kérte a hajó átkutatását, a kapitány és a legénység kihallgatását, valamint a hajó lefoglalását.

A svéd illetékes szervek gyorsan megkezdték a kérelem végrehajtását. Már a beérkezést követő héten átkutatták a hajót és kihallgatták a tanúkat. Ma ez az eljárás fontos jogi folytatást kapott: a bíróság jóváhagyta a hajó lefoglalását

– emelte ki.

Kravcsenko szerint ez kézzelfogható eredménye Ukrajna és partnerei nemzetközi jogi együttműködésének. „A mindennapi munka, az információcsere, valamint a további bizonyítékok összegyűjtése és átadása meghozta az eredményt” – tette hozzá.

A főügyész hangsúlyozta, hogy Oroszország változatlanul fosztogatja az általa megszállt területek erőforrásait, Ukrajna azonban rendszeresen dokumentálja ezeket a cselekményeket: feltérképezi a szállítási útvonalakat, azonosítja az érintett hajókat, rögzíti az illegális kikötéseket a megszállt területeken, és igénybe veszi a nemzetközi jogsegély minden rendelkezésre álló eszközét.

Ez az ügy egyértelmű jelzés arra, hogy sem a zászlóváltás, sem az útvonalak vagy a nyilvántartások manipulálása nem segít elkerülni a felelősségre vonást. Ukrajna látja, dokumentálja és bizonyítja ezeket az eseteket

– mutatott rá Kravcsenko.

A svéd parti őrség a nemzetközi hajózási szabályok megsértésének gyanúja miatt március 6-án tartóztatta fel a Balti-tengeren, Trelleborg közelében a Caffa teherszállító hajót, amely ukrán szankciós listán szerepel – idézte fel az Ukrinform hírügynökség.

A svéd rendőrség közlése szerint a hajó hamis zászló alatt közlekedett, és a tengeri jog, valamint a hajóbiztonsági törvény megsértésével gyanúsították. A legénység egyik tagját a svéd és a nemzetközi jog megsértésével gyanúsították meg. A hajó 11 fős legénységének többsége orosz állampolgár. (MTI)