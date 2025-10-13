gázatűzszünetizraelhamász
Nagyvilág

Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást

Chip Somodevilla / Getty Images
admin Rugli Tamás
2025. 10. 13. 19:06
Chip Somodevilla / Getty Images

Cikkünk frissül…

Aláírta Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír – számolt be róla a Guardian.

Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, de a mostanit tartja mind közül a legnagyobbnak.

Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni. De ez nem így lesz

jelentette ki, és köszönetet mondott a gázai békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump az ukránok által kért Tomahawk-rakétákról: „Erről beszélnék Putyinnal is, legyünk méltányosak”
Medvegyev durván megfenyegette Trumpot
„Ő is sír, a veje is sír, a végén én is sírok” – menekülők és maradók az ostromlott Kupjanszkban
Kiszabadult az utolsó magyar túsz Gázában
A világ vezetői a gázai békéről tartanak konferenciát, Trump Orbánt is meghívta
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik