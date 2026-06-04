Megkezdte az Európai Unió az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában csütörtökön, miután a lépést valamennyi tagállam támogatta. Magyarország ezt követően jelezte, hogy a vállalt feltételek teljesülése esetén támogatja a klaszter megnyitását, illetve Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséről.

Bendarzsevszkij Anton külpolitikai és biztonságpolitikai szakértő lapunk érdeklődésre az előző vagy az új magyar kormány politikájának belpolitikai értékelésébe nem kívánt belemenni, arra viszont felhívta a figyelmet, hogy minden csatlakozni kívánó ország esetében vannak kérdések, amelyeket a tárgyalások során kell tisztázni.

Ukrajna és Magyarország kapcsolatában

eddig elsősorban a kárpátaljai magyarok helyzete volt ilyen ügy, de a szakértő szerint a csatlakozási folyamat előrehaladtával több olyan kérdés is előkerül majd, melyek nemcsak Magyarországot, hanem más uniós tagállamokat is érintenek.

Kevesebb uniós pénz juthat a korábbi haszonélvezőknek

Az egyik legfontosabb kérdés a kohéziós források jövőbeni elosztása lehet.