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Nagyvilág

Bendarzsevszkij Anton Ukrajnáról: Hiba lenne azt gondolni, hogy túl vagyunk a vitás kérdéseken

Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhívás keretében beszél az EU vezetőivel az unió brüsszeli székházában 2026. március 19-én.
admin Kassai Zsigmond
2026. 06. 04. 17:59
Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhívás keretében beszél az EU vezetőivel az unió brüsszeli székházában 2026. március 19-én.
Az első tárgyalási klaszter megnyitásának előkészítése még nem teszi biztossá Ukrajna uniós tagságát. Bendarzsevszkij Anton külpolitikai és biztonságpolitikai szakértő szerint a kohéziós források és a mezőgazdaság ügyében komoly viták várhatók, a kárpátaljai magyarok szempontjából pedig az lehet a döntő, hogy az ukrán vállalások bekerülnek-e az uniós csatlakozási folyamat számon kérhető feltételei közé.

Megkezdte az Európai Unió az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában csütörtökön, miután a lépést valamennyi tagállam támogatta. Magyarország ezt követően jelezte, hogy a vállalt feltételek teljesülése esetén támogatja a klaszter megnyitását, illetve Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséről.

Bendarzsevszkij Anton külpolitikai és biztonságpolitikai szakértő lapunk érdeklődésre az előző vagy az új magyar kormány politikájának belpolitikai értékelésébe nem kívánt belemenni, arra viszont felhívta a figyelmet, hogy minden csatlakozni kívánó ország esetében vannak kérdések, amelyeket a tárgyalások során kell tisztázni.

Ukrajna és Magyarország kapcsolatában

eddig elsősorban a kárpátaljai magyarok helyzete volt ilyen ügy, de a szakértő szerint a csatlakozási folyamat előrehaladtával több olyan kérdés is előkerül majd, melyek nemcsak Magyarországot, hanem más uniós tagállamokat is érintenek.

Kevesebb uniós pénz juthat a korábbi haszonélvezőknek

Az egyik legfontosabb kérdés a kohéziós források jövőbeni elosztása lehet.

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