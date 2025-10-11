A tűzszünet remek hír Gázában, de a béke még messze van

A Hamász egyik vezetője és Donald Trump amerikai elnök is már múlt időben beszélt a háborúról, azonban a kép nem ennyire egyszerű. A különböző körülmények együttállására volt szükség ahhoz, hogy ide eljussunk, és ezek megváltozásával véget is érhet ez a pillanat. Még ha sikerül is a fegyvernyugvást fenntartani, a válság átfogó rendezéséhez továbbra is rögös út vezet el.

Donald Trump, a béketeremtő?

A most életbe lépett fegyvernyugvás a Donald Trump által szeptember 29-én nyilvánosságra hozott 20 pontos „béketervhez” nyúlik vissza, annak első fázisát jelenti. Ez már rögtön meglepő lehet, hiszen az eredeti tervben nem voltak fázisok. A húszpontos dokumentum sosem volt egy önmagában végrehajtható, konkrét terv, inkább szempontok és követelések gyűjteménye, amelyet az egyik harcoló fél (a Hamász) bevonása nélkül tettek közzé. Ennek megfelelően az alapvetően izraeli érdekeket tűkrözött, például a Hamász teljes lefegyverzésére vonatkozóan. Ugyanakkor megjelentek benne az Amerika-barát arab államok, így például Szaúd-Arábia érdekei is, ennek köszönhetően kerülhetett be utalás a palesztin államra.

Ami jó hír, hogy az amerikai kormány a kezdeti félelmekkel és saját állításával szemben nem abszolút, végleges dokumentumként kezelte a tervet, inkább tárgyalási alapnak, amelyet aztán a Hamásszal és a közvetítőkkel sikerült pontosítani. Ebben a folyamatban nagy szerepe volt annak, hogy Egyiptom és Katar mellett Törökország is érdemben belépett a tárgyalásokba, további nyomást helyezve a Hamászra.

Az, hogy a folyamat eddig eljutott, alapvetően nem az asztalon lévő dokumentum újdonságának köszönhető. Most úgy tűnik, hogy Trump elnök végre elkezdett tényleges nyomást helyezni Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre, hogy fejezze be a Gáza város elleni offenzívát és üljön tárgyalóasztalhoz.