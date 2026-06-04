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Belföld

Vesztegetési ügy: elrendelték Őrsi, Láng, Molnár és még öt politikus és vállalkozó letartóztatását

Szajki Bálint / 24.hu
admin Spirk József
admin Horváth Csaba László
2026. 06. 04. 16:04
Szajki Bálint / 24.hu

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását. Az ügyészség indítványa nyomán, a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, két momentumos politikus és információnk szerint két cégvezető is.

Az ügyészség csütörtökön közzétette, hogy milyen nyomozati eredmények alapozták meg a hét elején indított nagyszabású akciót, amelynek során előállították a fideszes és az óellenzéki politikusokat. Azt írták, hogy az érintettek ciklusokon átívelő módon vesztegetési pénzeket fogadtak el. A nekik kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Kezdetben az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló cég a III. Kerületi Önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. (A százmilliós vesztegetéssel gyanúsított Czeglédyt már 2024 júniusában őrizetbe vették, de tavaly márciusban kiengedték a börtönből.) Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly akkori pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is megvesztegette a Momentumhoz tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a II. Kerületi Önkormányzatnál előbb a fideszes Láng Zsoltnak, majd az őt váltó baloldali Őrsi Gergelynek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért a polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba fideszes választókerületi elnöknek is fizetett. Czeglédy mellett Gór az egyetlen, akit a nevezettek közül nem tartóztattak le. A fideszes politikus ugyanakkor lemondott a Magyar Nemzeti Bank alapítványánál betöltött kurátori posztjáról.

A vállalkozó ezen túlmenően az ügyészség tájékoztatása szerint Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért.

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