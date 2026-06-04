Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul – írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalain.

A tárcavezető megköszönte a ciprusi soros EU-elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az uniós intézményeknek a rendíthetetlen támogatásukat. Mint írta, Ukrajna előrelépett az EU-csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitásáról szóló döntéssel.

Nagyra értékelem Magyarország konstruktív hozzáállását is. Új fejezetet nyitunk az ukrán–magyar kapcsolatokban, egy olyat, amely a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és közös európai jövőnkre épül

– fogalmazott.

A ciprusi EU-elnökség, valamint az ukrán kormány csütörtökön közölte, hogy az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási fejezet hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna csatlakozási folyamatában, miután az összes tagállam támogatását adta a lépéshez. Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta.

Magyar Péter szerda este, párizsi útja közben jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Hozzátette, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar–ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.