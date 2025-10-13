donald turmpgázahamászizrael
A Hamász megüzente Trumpnak, hogy a jövőben tartsa kordában Izraelt

2025. 10. 13. 14:28

A Hamász hétfőn felszólította Donald Trump amerikai elnököt, illetve a gázai háború lezárásában közreműködő feleket, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Izrael ne kezdje újra a harcokat – írja az MTI.

Házim Kászim, a Hamász szóvivője a Telegramon, illetve újságíróknak adott nyilatkozatában is üdvözölte Trump nyilatkozatát, amelyben az elnök a háború végét jelentette be, hozzátéve: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az erőszakcselekmények ne induljanak újra.

Trump vasárnap leszögezte: bizonyos benne, hogy a tűzszünet ki fog tartani, Izraelbe vezető útján , az elnöki különgép fedélzetén kijelentette, hogy „a háborúnak vége, igen, vége”. Kiemelte továbbá Katar közvetőti szerepét, rendkívül nagy segítségnek nevezve Doha hozzájárulását a fegyvernyugváshoz.

A békemegállapodás részeként a Hamász szabadon engedte azon még élő túszait, akiket két évvel ezelőtt, október 7-én vittek magukkal a terroristák azt követően, hogy betörtek Izrael területére, és brutális vérengzést rendeztek. Hétfőn a túszokat elengedték, így az utolsó magyar túszt is, aki még a Hamász fogságában volt.

Alábbi galériánkban a túszok hazatérésének pillanatai.

