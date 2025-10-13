Nagyvilág
Kiszabadultak a Hamász fogságából az izraeli túszok, képeken a hazatérésük
GIL COHEN-MAGEN / AFP
Az izraeli túsz, Eitan Horn családja és barátai reagálnak a szabadon bocsátásáról szóló hírre otthonukban, az izraeli Rosh Haayin városában, 2025. október 13-án.
GIL COHEN-MAGEN / AFP
Az izraeli túsz, Eitan Horn családja és barátai reagálnak a szabadon bocsátásáról szóló hírre otthonukban, az izraeli Rosh Haayin városában, 2025. október 13-án.
Kiszabadultak a Hamász fogságából az izraeli túszok, képeken a hazatérésük
Hétfőn kiszabadult a Hamász terrorszervezet fogságából az összes életben maradt izraeli túsz, azóta mindannyian hazatértek Izraelbe. Képeken a hazatérésük napja.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!