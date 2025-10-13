Nagyvilág

Kiszabadultak a Hamász fogságából az izraeli túszok, képeken a hazatérésük

GIL COHEN-MAGEN / AFP
Az izraeli túsz, Eitan Horn családja és barátai reagálnak a szabadon bocsátásáról szóló hírre otthonukban, az izraeli Rosh Haayin városában, 2025. október 13-án.
admin Horváth Júlia
2025. 10. 13. 12:38
GIL COHEN-MAGEN / AFP
Az izraeli túsz, Eitan Horn családja és barátai reagálnak a szabadon bocsátásáról szóló hírre otthonukban, az izraeli Rosh Haayin városában, 2025. október 13-án.

Kiszabadultak a Hamász fogságából az izraeli túszok, képeken a hazatérésük

admin Horváth Júlia
2025. 10. 13. 12:38
Hétfőn kiszabadult a Hamász terrorszervezet fogságából az összes életben maradt izraeli túsz, azóta mindannyian hazatértek Izraelbe. Képeken a hazatérésük napja.
11 fotó
Nagyvilág
izraelhamásztúszokgáza
Súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában a magyar határ közelében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik